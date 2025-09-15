Problemele cu care se confruntă cei care insistă pentru scrutin, adică USR, sunt atât de ordin tehnic, cât și pur politice.

PSD amenință cu ruperea coaliției

Insistența USR (mai ales a deputatului Cătălin Drulă) pe tema organizării alegerilor pentru Primăria Municipiului București se lovește de fermitatea cu care PSD respinge scrutinul, amenințând chiar cu ieșirea de la guvernare.

Atât în public (prin Sorin Grindeanu), cât și în spatele ușilor închise, PSD transmite mesajul că nerespectarea opiniei formațiunii și, mai mult, un posibil candidat comun, e motiv de rupere a coaliției. PSD nu e de acord nici cu varianta în care, alături de alt partid, ar avea un candidat comun, susțin surse social-democrate.

De altfel, social-democrații susțin că inclusiv un demers forțat de liberali plus USR ar fi problematic, date fiind constrângerile de calendar.

Distanță de 75 de zile între hotărârea de guvern și data alegerilor

Dacă, la modul ipotetic, Guvernul Bolojan ar da luni, 15 septembrie, hotărârea de guvern pentru organizarea alegerilor, cel mai devreme acestea ar putea fi organizate de Sfântul Andrei (30 noiembrie). Ar fi o zi chiar la mijloc pentru minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie, Ziua Națională.

Dacă s-ar încerca un HG la tradiționala ședință de guvern de joi, atunci prima zi posibilă de organizare ar fi 7 decembrie. Iar toate aceste termene țin de faptul că de la adoptarea HG-ului până la alegeri trebuie să treacă cel puțin 75 de zile.

Bolojan ar risca opinii contra în guvern

Apoi, o altă problemă a lipsei de consens este legată de aprobarea documentelor. Premierul Ilie Bolojan are o dilemă: dacă să forțeze o hotărâre care poate fi ulterior blocată în guvern. Iar în cazul HG-ului pentru locale ochii sunt ațintiți asupra vicepreședintelui AEP cu atribuții de președinte interimar, Zsombor Vajda, care vine pe filieră UDMR și care ar trebui să contrasemneze documentul, pe lângă ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

De asemenea, un nou motiv invocat de PSD pentru opoziția la organizarea de alegeri locale parțiale e faptul că fiind în perioadă de iarnă, cu facturi mari și după ce au fost luate măsuri de austeritate, să nu aibă partidele democratice o surpriză mare la urne. Nu în ultimul rând, surse social-democrate invocă argumentul mai bunei chiverniseli a banului public și răbdare să se strângă mai multe UAT-uri unde să fie necesare alegeri. La ultimul răspuns al AEP pentru Libertatea, în urmă cu o lună, cinci primării și un consiliu județean nu aveau conducere.

Tradiția interimatelor la Primăria Municipiului București

Social-democrații susțin că cei din USR ignoră faptul că Bucureștiul nu se află la prima experiență a interimatului de durată, fiind cazuri în care o persoană a preluat atribuțiile de primar plin și după aproximativ doi ani. Cea mai îndelungată perioadă datează din anii ’90. În iunie 1996, Victor Ciorbea era ales primar general, însă în decembrie același an a acceptat să devină prim-ministru.

Consiliul General al Municipiului București a fost condus de Viorel Lis, care va fi devenit primar interimar din decembrie 1996 până în noiembrie 1998. Formațiunea aflată la putere în acea vreme, CDR, a organizat târziu alegeri, după un an și 11 luni de interimat, iar Viorel Lis l-a bătut la urne pe contracandidatul Sorin Oprescu pentru restul de mandat, la o diferență de aproximativ 7.000 de voturi.

Al doilea interimat ca durată la Primăria Capitalei (9 luni) a început în septembrie 2015, după ce Sorin Oprescu a fost arestat preventiv. Primul primar interimar a fost Ștefănel Dan Marin (atunci la UNPR). Interimatul lui Marin a fost înlocuit la doar două luni de cel al liberalului Răzvan Sava, care va rămâne pe această poziție până la finalul mandatului. Schimbarea rapidă la vârful instituției a avut loc în urma unor jocuri de culise, după ce unul dintre cei mai abili negociatori ai PNL acea vreme, Teodor Atanasiu, a găsit o formulă majoritară pentru a fi ales Sava.

