La reine Elisabeth II d’Angleterre - Le couple royal des Pays-Bas vient saluer la reine d'Angleterre pour la fin de leur visite officielle au Royaume Uni au palais de Buckingham à Londres, Royaume Uni, le 24 octobre 2018. Britain's Queen Elizabeth and King Willem-Alexander Queen Maxima of the Netherlands say goodbye during the Formal Farewell at Buckingham Palace at the end of their two day State Visit to the UK, in London, UK, on October 24, 2018.