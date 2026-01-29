Centrul Hidrometeorologic Ucrainean a emis un avertisment de gradul III (cod roșu) pentru regiunile Rivne, Jitomir, Kiev, Cernihiv, Sumy, Poltava și Harkov.

Doar sudul țării și Transcarpatia vor fi parțial ferite de acest val de frig, care se va atenua treptat abia după 4-5 februarie.

Această răcire drastică vine într-un moment dramatic pentru infrastructura critică a țării. Atacurile rusești intensificate de la începutul lunii ianuarie au dus la declararea stării de urgență în sectorul energetic.

Recent, pe 20 ianuarie, un atac masiv cu drone și rachete a lăsat peste un milion de oameni în frig, la temperaturi de -13 grade, iar 60% din capitală a rămas fără electricitate, apă și căldură.

În prezent, Kievul se află deja sub cod galben de ceață și polei. În contextul acestor atacuri asupra centralelor și a tranzitului de rachete prin zonele nucleare, ministrul ucrainean al energiei a calificat acțiunile Rusiei drept „terorism nuclear” și a cerut excluderea acesteia din AIEA.

