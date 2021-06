Harvill voia să bată recordul stabilit de australianul Robbie Maddison, la 29 martie 2008, și spera să-i reușească un salt de 107 metri.

Încercarea sa era programată joi, la Moses Lake Airshow.

Înconjurat de susținători, Harvill s-a antrenat la Aeroportul Internaţional Grant County, iar momentul în care acesta a pierdut controlul motorului a fost postat pe reţelele de socializare.

În imagini, se vede cum motocicleta lui Harvill a lovit marginea superioară a malului de pământ folosit drept rampă de aterizare, iar bărbatul a fost aruncat de pe motocicletă.

În urma impactului, tânărul a murit.

„Cele mai profunde gânduri ale noastre se îndreaptă către familia, prietenii și cei dragi ai lui Alex”, a declarat joi procurorul comitatului Grant, Craig Morrison.

Motorcycle stuntman/daredevil Alex Harvill dies in crash at Moses Lake Airshow during world-record attempt pic.twitter.com/7RESqqQiCA