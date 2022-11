Într-un interviu acordat televiziunii ruse de stat, Dughin, a cărui fiică, Daria Dughina, a fost asasinată în luna august într-un atac cu mașină-capcană în apropiere de Moscova, a declarat că este de acord cu comentariile făcute de liderul autoritar al Ceceniei, Ramzan Kadîrov, care a cerut Rusiei să efectueze o desatanizare în Ucraina.

„Este o bătălie sfântă împotriva Occidentului satanic!”, a declarat Alexander Dughin.

„Da, este o bătălie ortodoxă, o bătălie finală, apocaliptică, escatologică a Rusiei creștin ortodoxe, a Rusiei sfinte, împotriva anticristului”, a continuat scriitorul și filosoful rus.

„Acesta este scopul acestei operațiuni militare speciale”, a mai susținut Dughin.

Alexander Dugin says he agrees with Ramzan Kadyrov



Russia, he argues, is fighting a „holy war against the satanic West”, a „final apocalyptic, eschatological battle against the antichrist”



Entirely normal stuff, in short pic.twitter.com/amC9vpYueU