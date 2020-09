Alexandra Baneu spune că UBB şi echipa din cadrul Centrului de Filosofie antică şi medievală, condus de prof. univ. dr. Alexander Baumgarten, au creat contextul intelectual în care a putut „concepe un proiect de o asemenea anvergură”.

Alături de o echipă deja formată, ea va studia în următorii cinci ani ”caietele” studenţilor medievali, având ambiţia de a reconstitui o parte a istoriei universităţii medievale din această perspectivă inedită.

”Alexandra Baneu este singurul cercetător din România inclus pe lista celor 436 de câştigători din statele europene în cadrul competiţiei organizate de către Consiliul European al Cercetării (European Research Council/ERC). Proiectul propus de ea, intitulat ‘NOTA-Note-taking and Notebooks as Channels of Medieval Academic Dissemination across Europe’, va beneficia de grantul acordat de Consiliul European al Cercetării (European Research Council) în cadrul competiţiei Starting Grants cu o finanţare totală în valoare de 1.175.100 Euro, doar 13% dintre proiectele depuse fiind selectate pentru finanţare”, se arată într-un comunicat trimis, duminică, de UBB, difuzat de Agerpres.

„Competiţiile European Research Council reprezintă cele mai exclusiviste şi mai dificile competiţii de granturi europene, informal fiind supranumite ‘Nobelul granturilor europene’. Câştigătorii lor sunt recunoscuţi drept cercetători de anvergură europeană, de la care se aşteaptă contribuţii ştiinţifice care să stimuleze/producă schimbări paradigmatice în domeniile de derulare”, declară rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

