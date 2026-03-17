„Am intrat câteva minute și totul dispăruse”

A fost una dintre cele mai intense săptămâni din viața Alexandrei Ianculescu. Și-a cumpărat prima casă, a semnat contracte importante și a ajuns din nou în mijlocul marilor competiții. Dar bucuria s-a transformat rapid într-un moment greu de imaginat. Incidentul a avut loc în Salt, lângă Girona, orașul din Spania unde Alexandra a decis să se stabilească pentru o perioadă. Într-o postare pe Instagram, ea a explicat cât de repede s-a întâmplat totul.

„Am intrat și am ieșit în câteva minute… și totul dispăruse”, a scris ea.

Hoții au spart mașina și au luat tot ce au găsit în interior.

A pierdut lucruri noi și amintiri din carieră

Printre obiectele furate se aflau lucruri cumpărate pentru noua casă, dar și un geamantan întreg, spune fosta sportivă. Cea mai mare pierdere, spune ea, a fost însă jurnalul de antrenament de la Jocurile Olimpice din 2018.

„De asta sunt cel mai supărată”, a recunoscut Alexandra.

Actele importante au rămas în siguranță, pentru că le avea la ea. Cu doar câteva ore înainte, Alexandra anunțase că și-a cumpărat prima locuință. Este vorba despre o casă în Girona, locul unde vrea să își construiască o nouă rutină.

„Am muncit mult și acum am un loc pe care îl pot numi acasă”, a spus ea, vizibil emoționată.

Cine este Alexandra Ianculescu

Alexandra Ianculescu este o fostă patinatoare de viteză, care a reprezentat România la Jocurile Olimpice de iarnă din 2018. În ultimii ani, și-a construit o carieră și în online, devenind una dintre puținele sportive olimpice care colaborează oficial cu platforma OnlyFans.

Într-o postare recentă, ea a explicat că este „sportiv sponsorizat de OnlyFans” și că își folosește contul pentru a arăta culisele vieții sale: antrenamente, pregătire fizică, alimentație și rutina zilnică. Spune că parteneriatul i-a schimbat viața și îi permite să continue atât competițiile pe gheață, cât și pe bicicletă, cu sprijin financiar direct.

Alexandra mai povestește că traversează o perioadă aglomerată. În ultimele zile a plecat din România spre Olanda, unde a participat la Campionatele Mondiale de patinaj viteză din Heerenveen, apoi a ajuns în Spania. În același timp, a reușit să încheie și câteva contracte importante pentru sezonul următor.

Deși momentul a fost unul dificil, Alexandra spune că nu a vrut să rămână blocată în supărarea momentului, așa că a ieșit la cină și și-a continuat planurile, încercând să lase în urmă întâmplarea.

