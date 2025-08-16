Alexandra a absolvit studiile universitare în vara anului 2025, iar din septembrie va începe masterul la New York Film Academy din Los Angeles, una dintre cele mai importante academii de film de peste Ocean, unde a fost singura româncă admisă, în urma unei selecții riguroase și a unei concurențe foarte mari.

Peste 5.000 de studenți 

Absolventă în luna iunie a Facultății de Arte, specializarea Regie de Film și TV (clasa profesoarei Sabina Pop) de la Universitatea Hyperion, Alexandra a primit din partea universității și diploma de onoare în semn de apreciere pentru rezultatele excelente obținute la examene și performanța artistică confirmată în cadrul unor festivaluri internaționale de filme studențești. 

Alexandra Manda, românca admisă pentru master la una dintre cele mai importante academii de film din America: „Doar 12 studenți au intrat”
Alexandra Manda, premiată de Universitatea Hyperion. Foto: arhivă personală

Tot în acest an, Alexandra Manda a mai primit o veste excelentă: a fost admisă la prestigioasa New York Film Academy la master, urmând a face studiile la Los Angeles (Animație 3D și VFX) și beneficiind și de bursă de merit. Cursurile vor începe pe 2 septembrie. 

Dacia a vândut un singur exemplar de Spring în luna iulie în România. Blocarea programului Rabla a paralizat vânzarea de mașini electrice
Recomandări
Dacia a vândut un singur exemplar de Spring în luna iulie în România. Blocarea programului Rabla a paralizat vânzarea de mașini electrice

Înființată în 1992 de către Jerry Sherlock, un fost producător de film, televiziune și teatru (cunoscut printre altele pentru pelicula „Vânătoarea lui Octombrie Roșu”, cu Sean Connery în rolul principal), New York Film Academy are sedii la New York, Los Angeles și Miami și peste 5.000 de studenți. 

Una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de film din America, New York Film Academy a fost desemnată anul trecut „Top Film School” de către celebra revistă Variety.

Alexandra Manda la filmari foto arhiva personala
Alexandra Manda la filmări. Foto: arhivă personală

Va avea profesor un nume celebru de la Hollywood

„La New York Film Academy a trebuit să îmi trimit portofoliul, descriere la portofoliu, două scrisori de recomandare de la profesori, scrisoare de intenție, certificat Cambridge, situația școlară, adeverința licenței mele și multe alte documente. Procesul s-a realizat online, este o concurență foarte mare, doar 12 studenți din toată lumea sunt admiși. Mi-am dorit la ei, pentru că oferă posibilitatea de a lucra într-un regim de studio, oferă oportunități de muncă după facultate, putem face practică în studiouri ca Warner Bros, Universal sau Burbank Studios, avem aparatură profesională ce ne ajută pentru realizarea filmelor 3D, iar profesorii pe care îi voi avea, Matt Galuppo și Craig Caton, sunt oameni cu experiență din domeniu de la care am ce învăța”, a declarat Alexandra Manda, pentru Libertatea.

Trump s-a dezlănțuit într-un interviu exclusiv imediat după întâlnirea cu Putin. Cum a răspuns la întrebările fierbinți
Recomandări
Trump s-a dezlănțuit într-un interviu exclusiv imediat după întâlnirea cu Putin. Cum a răspuns la întrebările fierbinți

Craig Caton, unul dintre viitorii profesori ai Alexandrei, este un nume celebru. Acesta creează efecte speciale pentru industria filmului de peste 40 de ani și a contribuit la peste 100 de filme, de la Ghostbusters și Batman Returns până la Jurassic Park. Craig Caton a lucrat cu regizori celebri precum Tim Burton, Steven Spielberg sau James Cameron și este șeful Departamentului de Efecte Vizuale și Animație de la New York Film Academy din Los Angeles. 

Alexandra Manda. Foto: arhivă personală
Alexandra Manda. Foto: arhivă personală

I-a „tocmit” pe Gheorghe Visu și pe Victoria Cociaș

Alexandra Manda a devenit pasionată de filmele science-fiction încă de când era elevă în clasa a V-a la Pitești, orașul său natal, fiind introdusă de către tatăl său în lumea celebrei serii „Războiul Stelelor”. 

Încet-încet, pasiunea Alexandrei pentru filme, efecte speciale și animații a prins contur. În clasa a IX-a, când era elevă la Liceul de Artă „Dinu Lipatti“ din Pitești, a realizat că îi place foarte mult lumea filmului. 

Cum s-a folosit Adrian Secureanu de Primăria Capitalei pentru a scăpa de pedeapsa de 11 ani de închisoare în dosarul delapidării Spitalului Malaxa
Recomandări
Cum s-a folosit Adrian Secureanu de Primăria Capitalei pentru a scăpa de pedeapsa de 11 ani de închisoare în dosarul delapidării Spitalului Malaxa

Alexandra a lucrat constant cu talent și pasiune la visul său. La sfârșitul anului trecut, Alexandra a reușit să îi convingă pe cunoscuții actori Gheorghe Visu și Victoria Cociaș să joace într-un scurt- metraj realizat de ea și intitulat „Crăciun fericit“. 

Pelicula surprinde contrastul dintre „magia” sărbătorilor și realitatea celor care nu mai au cu cine împărtăși bucuria Crăciunului. Scurtmetrajul a obținut în această vară două premii, la The Indie Fest în Statele Unite: Award of Excellence – Actor: Leading (Gheorghe Visu) și Award of Merit – Women Filmmakers (Student)- Alexandra Manda. 

Tânăra cineastă a povestit pentru Libertatea și cum a reușit să îi coopteze în echipă pe cei doi mari actori români: „Aici am avut ajutorul domnului Florin Kevorkian, care a fost profesor la noi la Hyperion. Dumnealui mi-a citit scenariul și mi-a spus că este foarte emoționant și îi place. Astfel m-a ajutat să mă pună în legătură cu domnul Gheorghe Visu și doamna Victoria Cociaș. Mai întâi le-am trimis scenariul cu CV -ul meu atașat, unde se află și portofoliul meu. De asemenea, și lor le-a plăcut scenariul și au fost încântați să ne ajute”. 

Alexandra Manda, românca admisă pentru master la una dintre cele mai importante academii de film din America: „Doar 12 studenți au intrat”
Gheorghe Visu în scurtmetrajul Crăciun fericit. Foto: arhivă personală

Documentare premiate în America și Europa

În primăvara acestui an, documentarul „Without Voice – Fără voce”, realizat tot de către Alexandra Manda, a fost selectat la două festivaluri internaționale importante, din SUA și Coreea de Sud. Documentarul tratează problema abuzului asupra animalelor. 

În 2023, când era studentă, Alexandra Manda a reușit să câștige două premii importante la Cannes World Film Festival în Franța cu un documentar despre câinii de avalanșă, intitulat „Contra Timp“. 

Tot în urmă cu doi ani, Alexandra a fost premiată în America, la Accolade Global Film Festival, eveniment organizat începând cu 2003 în California, cu documentarul „Mulțumim“, al cărui subiect este reprezentat de către veteranii români din teatrele de război. 

A fost unul dintre cele zece filme selectate la categoria „Best Women Filmmaker“, fiind distins cu Award of Recognition, iar trofeul a fost unul cu atât mai special pentru Alexandra, cu cât în juriu a fost celebrul actor nord-irlandez Liam Neeson. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Live Text. Întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin din Alaska s-a încheiat. Trump spune că nu s-a ajuns încă la un acord, dar că s-au făcut „progrese importante”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele cu ea au devenit virale
Viva.ro
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele cu ea au devenit virale
Victor Ponta, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Nimeni, niciodată, nu l-a ironizat așa pe Președintele României, iar ce a urmat i-a înmărmurit pe toți. Episodul va rămâne mult timp în istoria României
Unica.ro
Victor Ponta, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Nimeni, niciodată, nu l-a ironizat așa pe Președintele României, iar ce a urmat i-a înmărmurit pe toți. Episodul va rămâne mult timp în istoria României
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
gsp
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
GSP.RO
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
Au testat noua Dacia și au fost dați pe spate! Au comparat-o cu Volvo și Toyota: „Cea mai bună și completă mașină pe care o poți cumpăra acum”
GSP.RO
Au testat noua Dacia și au fost dați pe spate! Au comparat-o cu Volvo și Toyota: „Cea mai bună și completă mașină pe care o poți cumpăra acum”
Parteneri
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Libertateapentrufemei.ro
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Andra și Cătălin Măruță trăiesc într-un palat de 1 milion de euro, dar stai să vezi ce vilă au în Spania! “Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine”. Superb e puțin spus
Avantaje.ro
Andra și Cătălin Măruță trăiesc într-un palat de 1 milion de euro, dar stai să vezi ce vilă au în Spania! “Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine”. Superb e puțin spus
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Victor Negrescu, după negocierile Trump-Putin: „Se joacă viitorul regiunii noastre”. Ce a spus Oana Țoiu despre discuțiile din Alaska
Știri România 12:40
Victor Negrescu, după negocierile Trump-Putin: „Se joacă viitorul regiunii noastre”. Ce a spus Oana Țoiu despre discuțiile din Alaska
Încă 40 de pompieri români au ajuns în Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetație
Știri România 12:06
Încă 40 de pompieri români au ajuns în Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetație
Parteneri
Pățania unui contabil care a lucrat doi ani pentru o firmă fără cont bancar
Adevarul.ro
Pățania unui contabil care a lucrat doi ani pentru o firmă fără cont bancar
Povestea emoționantă care a făcut înconjurul lumii. Legătura specială dintre un băiețel și capra sa a topit inimile tuturor
Fanatik.ro
Povestea emoționantă care a făcut înconjurul lumii. Legătura specială dintre un băiețel și capra sa a topit inimile tuturor
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Mihai Trăistariu a refuzat categoric participarea la „Asia Express”. „Te pun să faci tot felul de lucruri pentru rating. Banii au fost frumoși”
Stiri Mondene 13:06
Mihai Trăistariu a refuzat categoric participarea la „Asia Express”. „Te pun să faci tot felul de lucruri pentru rating. Banii au fost frumoși”
Cum a apărut Adelina Pestrițu la piscină. Rochia extrem de scurtă a stârnit un val de reacții în mediul virtual. „E greu de mers cu ea pe stradă”
Stiri Mondene 12:10
Cum a apărut Adelina Pestrițu la piscină. Rochia extrem de scurtă a stârnit un val de reacții în mediul virtual. „E greu de mers cu ea pe stradă”
Parteneri
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Elle.ro
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Viva.ro
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Vremea la extreme. Cod portocaliu de caniculă în vest, cod galben de furtuni în mai multe judeţe
ObservatorNews.ro
Vremea la extreme. Cod portocaliu de caniculă în vest, cod galben de furtuni în mai multe judeţe
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Libertateapentrufemei.ro
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Parteneri
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
GSP.ro
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
FOTO. Cum va arăta modelul de Logan produs de iranieni. Va fi produs sub licența Renault și va purta un nume nou
GSP.ro
FOTO. Cum va arăta modelul de Logan produs de iranieni. Va fi produs sub licența Renault și va purta un nume nou
Parteneri
Horoscop 16 august 2025. Surprize financiare, provocări în dragoste și decizii de carieră
Mediafax.ro
Horoscop 16 august 2025. Surprize financiare, provocări în dragoste și decizii de carieră
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
StirileKanalD.ro
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
Ultimele cuvinte pe care interpreta de muzică din Timișoara a mai apucat să le scrie înaintă să moară! Ți se rupe sufletul. Câtă durere
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte pe care interpreta de muzică din Timișoara a mai apucat să le scrie înaintă să moară! Ți se rupe sufletul. Câtă durere
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
BREAKING! Ioana Tufaru s-a prăbușit pe stradă. A fost dusă de urgență la spital. Vești triste despre fiica Andei Călugăreanu
Wowbiz.ro
BREAKING! Ioana Tufaru s-a prăbușit pe stradă. A fost dusă de urgență la spital. Vești triste despre fiica Andei Călugăreanu
Cine sunt soții implicați în accidentul de la Tg Frumos: Andrei a murit, Cătălina și cele două fetițe sunt în stare critică
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții implicați în accidentul de la Tg Frumos: Andrei a murit, Cătălina și cele două fetițe sunt în stare critică
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
KanalD.ro
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor

Politic

Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce a lipsit de la Ziua Marinei. Cum a explicat prezența la mănăstire, la Sâmbăta de Sus
Politică 15 aug.
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce a lipsit de la Ziua Marinei. Cum a explicat prezența la mănăstire, la Sâmbăta de Sus
Unde a fost surprins Nicușor Dan de Ziua Marinei. Prima oară de la Traian Băsescu încoace când președintele lipsește
Politică 15 aug.
Unde a fost surprins Nicușor Dan de Ziua Marinei. Prima oară de la Traian Băsescu încoace când președintele lipsește
Parteneri
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Spotmedia.ro
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Țara în care poliția deține Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB. De ce nu pot polițiștii să folosească mașinile super-rapide în urmăririle de pe autostrăzi
Fanatik.ro
Țara în care poliția deține Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB. De ce nu pot polițiștii să folosească mașinile super-rapide în urmăririle de pe autostrăzi
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii
Spotmedia.ro
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii