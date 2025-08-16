Alexandra a absolvit studiile universitare în vara anului 2025, iar din septembrie va începe masterul la New York Film Academy din Los Angeles, una dintre cele mai importante academii de film de peste Ocean, unde a fost singura româncă admisă, în urma unei selecții riguroase și a unei concurențe foarte mari.

Peste 5.000 de studenți

Absolventă în luna iunie a Facultății de Arte, specializarea Regie de Film și TV (clasa profesoarei Sabina Pop) de la Universitatea Hyperion, Alexandra a primit din partea universității și diploma de onoare în semn de apreciere pentru rezultatele excelente obținute la examene și performanța artistică confirmată în cadrul unor festivaluri internaționale de filme studențești.

Alexandra Manda, premiată de Universitatea Hyperion. Foto: arhivă personală

Tot în acest an, Alexandra Manda a mai primit o veste excelentă: a fost admisă la prestigioasa New York Film Academy la master, urmând a face studiile la Los Angeles (Animație 3D și VFX) și beneficiind și de bursă de merit. Cursurile vor începe pe 2 septembrie.

Înființată în 1992 de către Jerry Sherlock, un fost producător de film, televiziune și teatru (cunoscut printre altele pentru pelicula „Vânătoarea lui Octombrie Roșu”, cu Sean Connery în rolul principal), New York Film Academy are sedii la New York, Los Angeles și Miami și peste 5.000 de studenți.

Una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de film din America, New York Film Academy a fost desemnată anul trecut „Top Film School” de către celebra revistă Variety.

Alexandra Manda la filmări. Foto: arhivă personală

Va avea profesor un nume celebru de la Hollywood

„La New York Film Academy a trebuit să îmi trimit portofoliul, descriere la portofoliu, două scrisori de recomandare de la profesori, scrisoare de intenție, certificat Cambridge, situația școlară, adeverința licenței mele și multe alte documente. Procesul s-a realizat online, este o concurență foarte mare, doar 12 studenți din toată lumea sunt admiși. Mi-am dorit la ei, pentru că oferă posibilitatea de a lucra într-un regim de studio, oferă oportunități de muncă după facultate, putem face practică în studiouri ca Warner Bros, Universal sau Burbank Studios, avem aparatură profesională ce ne ajută pentru realizarea filmelor 3D, iar profesorii pe care îi voi avea, Matt Galuppo și Craig Caton, sunt oameni cu experiență din domeniu de la care am ce învăța”, a declarat Alexandra Manda, pentru Libertatea.

Craig Caton, unul dintre viitorii profesori ai Alexandrei, este un nume celebru. Acesta creează efecte speciale pentru industria filmului de peste 40 de ani și a contribuit la peste 100 de filme, de la Ghostbusters și Batman Returns până la Jurassic Park. Craig Caton a lucrat cu regizori celebri precum Tim Burton, Steven Spielberg sau James Cameron și este șeful Departamentului de Efecte Vizuale și Animație de la New York Film Academy din Los Angeles.

Alexandra Manda. Foto: arhivă personală

I-a „tocmit” pe Gheorghe Visu și pe Victoria Cociaș

Alexandra Manda a devenit pasionată de filmele science-fiction încă de când era elevă în clasa a V-a la Pitești, orașul său natal, fiind introdusă de către tatăl său în lumea celebrei serii „Războiul Stelelor”.

Încet-încet, pasiunea Alexandrei pentru filme, efecte speciale și animații a prins contur. În clasa a IX-a, când era elevă la Liceul de Artă „Dinu Lipatti“ din Pitești, a realizat că îi place foarte mult lumea filmului.

Alexandra a lucrat constant cu talent și pasiune la visul său. La sfârșitul anului trecut, Alexandra a reușit să îi convingă pe cunoscuții actori Gheorghe Visu și Victoria Cociaș să joace într-un scurt- metraj realizat de ea și intitulat „Crăciun fericit“.

Pelicula surprinde contrastul dintre „magia” sărbătorilor și realitatea celor care nu mai au cu cine împărtăși bucuria Crăciunului. Scurtmetrajul a obținut în această vară două premii, la The Indie Fest în Statele Unite: Award of Excellence – Actor: Leading (Gheorghe Visu) și Award of Merit – Women Filmmakers (Student)- Alexandra Manda.

Tânăra cineastă a povestit pentru Libertatea și cum a reușit să îi coopteze în echipă pe cei doi mari actori români: „Aici am avut ajutorul domnului Florin Kevorkian, care a fost profesor la noi la Hyperion. Dumnealui mi-a citit scenariul și mi-a spus că este foarte emoționant și îi place. Astfel m-a ajutat să mă pună în legătură cu domnul Gheorghe Visu și doamna Victoria Cociaș. Mai întâi le-am trimis scenariul cu CV -ul meu atașat, unde se află și portofoliul meu. De asemenea, și lor le-a plăcut scenariul și au fost încântați să ne ajute”.

Gheorghe Visu în scurtmetrajul Crăciun fericit. Foto: arhivă personală

Documentare premiate în America și Europa

În primăvara acestui an, documentarul „Without Voice – Fără voce”, realizat tot de către Alexandra Manda, a fost selectat la două festivaluri internaționale importante, din SUA și Coreea de Sud. Documentarul tratează problema abuzului asupra animalelor.

În 2023, când era studentă, Alexandra Manda a reușit să câștige două premii importante la Cannes World Film Festival în Franța cu un documentar despre câinii de avalanșă, intitulat „Contra Timp“.

Tot în urmă cu doi ani, Alexandra a fost premiată în America, la Accolade Global Film Festival, eveniment organizat începând cu 2003 în California, cu documentarul „Mulțumim“, al cărui subiect este reprezentat de către veteranii români din teatrele de război.

A fost unul dintre cele zece filme selectate la categoria „Best Women Filmmaker“, fiind distins cu Award of Recognition, iar trofeul a fost unul cu atât mai special pentru Alexandra, cu cât în juriu a fost celebrul actor nord-irlandez Liam Neeson.