Ancheta în acest dosar a fost declanșată în urmă cu un an și jumătate și vizează o presupusă legătură între un contract public, supraevaluat, și un proiect privat dezvoltat de familia sa.

Aceasta este o formă clasică de deturnare de fonduri publice sau de obținere de foloase necuvenite. Supraevaluarea înseamnă că statul (prin CJ Timiș) a plătit mai mult decât valoarea reală a bunurilor sau serviciilor, diferența putând ajunge în buzunarele unor persoane implicate.

În cadrul anchetei s-a descoperit că valoarea contractului pentru construirea centrului de legume și fructe din Tomnatic, derulat de Consiliul Județean, a fost supraevaluată cu 33%, adică peste 5 milioane de lei.

Totodată, valoarea unui proiect privat, un centru comercial construit de familia lui Alexandru Proteasa, s-a diminuat cu aproape 15%, un total de peste un milion de lei.

Procurorii au stabilit că actul prin care a fost redusă valoarea contractului privat a fost semnat la o zi după încasarea ultimei facturi de la Consiliul Județean. În același dosar, procurorii anticorupție au pus sub acuzare mai mulți suspecți și două firme.

După ce a izbucnit scandalul, Proteasa și-a dat demisia din funcția de vicepreședinte. Este important de reținut că, până la o decizie definitivă a instanței, Alexandru Proteasa beneficiază de prezumția de nevinovăție.

