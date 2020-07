Italia a anunţat introducerea carantinei pentru cetăţenii care vin din România, iar Alexandru Rafila, preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, arată că în 2-3 luni România a ajuns să raporteze de 10 ori mai multe cazuri de COVID-19 decât Italia, raportat la populaţie.

Italia a reuşit un lucru extraordinar. Italia are una dintre cele mai mici incidenţe cumulate, ştiţi, acel indicator care este utilizat în Uniunea Europeană în monitorizarea evoluţiei infecţiei. Au un indicator al incidenţei cumulate în jur de 5 şi România, care stătea aşa de bine în urmă cu două – trei luni, are un indicator de incidenţă cumulată de peste 50, deci avem de 10 ori mai multe cazuri, raportat la populaţie, decât Italia. Am reuşit această „performanţă” în doar două luni de zile.

Alexandru Rafila: