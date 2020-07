Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie, a declarat la Digi24 că măsurile luate de autorități trebuie să fie flexibile, iar copiii trebuie să interacționeze fizic, mai ales colegii din aceeași clasă, iar interacțiunea trebuie să fie în prezența profesorului, adică în școala fizică.

„Să nu încercăm să îi transformăm în nişte cititori de tablete și o interacțiune virtuală. Ei trebuie să interacţioneze unul cu celălalt. O să mai limităm, nu o să interacţioneze cu colegii din alt an, de exemplu, dar copiii din aceeaşi clasă trebuie să fie colegi, trebuie să discute unul cu celălalt, trebuie să se stimuleze, să reușească să realizeze activitățile didactice și prin prezența profesorului sau învățătorului”, a explicat Alexandru Rafila.

Ministrul educației, Monica Anisie, a declarat, miercuri, la RFI, că noul an școlar va începe, cel mai probabil, după „scenariul hibrid”, în care, prin rotație, unii elevi vor merge la unitățile de învățământ, iar alții vor face cursuri online.

Trebuie măsuri flexibile, nu există două şcoli la fel. Riscul epidemiologic nu e similar. Am şcoli unde am 15 elevi într-o clasă, am şcoli unde am 40 de elevi într-o clasă. Fiecare şcoală ar trebui să poată să îşi organizeze un program de învăţământ care să fie corelat cu posibilităţile şi cu evaluarea de riscuri din şcoala respectivă. Ar trebui să le dăm două-trei-patru variante, iar una dintre ele să fie adoptată de o anumită şcoală.

