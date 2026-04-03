Ministrul Alexandru Rogobete a spus într-un interviu la Euronews că România va avea în 2026 o strategie pentru siguranța pacienților.

„Este un concept internațional care are un set de indicatori de calitate și de siguranță pe care un spital, respectiv un act medical ar trebui să îi urmărească. România nu a avut până în anul acesta o astfel de strategie. Ea este finalizată. O să urmeze parcursul guvernamental de aprobare. A fost început anul trecut împreună cu echipa pe care o coordonez și cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății. (…) România va avea o strategie națională în următorii șase ani cu indicatori foarte clari, cu recomandări foarte clare care țin de siguranța pacientului”, a declarat Rogobete.

De asemenea, plata serviciilor medicale va fi făcută în funcție de acești indicatori. „Este pregătit actul normativ, urmează să fie pus în transparență în curând. Acei indicatori de performanță care monitorizează calitatea, performanța și eficiența unei secții sau a unui spital, care, sigur, vor fi traduși în modul de calcul al sporului pentru echipa medicală”, a mai adăugat el.

Ministrul Sănătății a mai precizat că șpaga din spitale nu a dispărut în totalitate, dar că acest fenomen „s-a redus mult”.

În ceea ce privește măsura care va genera cea mai mare rezistență în sistem, Alexandru Rogobete a spus: „Plata pe performanță generează deja rezistență. Ea nu va fi primită ușor. Va fi primită foarte bine și foarte ușor în spitalele în care gradul de încărcare este unul foarte mare și se muncește pentru că oamenii vor fi motivați și va fi primită foarte greu și probabil cu voci puternice în zonele în care există mai mulți șefi de secție decât pacienți”.