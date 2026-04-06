„Am avut câteva discuții cu constructorii. Încep să crească din nou prețurile la materialele de construcții, combustibilul și alte costuri, dar nu văd un motiv pentru care proiectele să fie blocate”, a explicat ministrul.

Spitalele finanțate prin PNRR beneficiază de sumele necesare din bugetul Ministerului Sănătății, iar șapte dintre acestea sunt aproape finalizate.

„Chiar trei din ele sunt deja finalizate, acum se iau ultimele avize și suntem în aprilie, deci nu văd aici o problemă”, a precizat Rogobete. Celelalte nouă spitale, incluse în Programul Operațional Sănătate, dispun de finanțare europeană nerambursabilă, ceea ce, în opinia ministrului, elimină riscul blocajelor.

De asemenea, cele două centre de arși finanțate prin Banca Mondială sunt în stadiul final, echipamentele fiind în prezent instalate.

„Finalizarea acestora, în principiu, nu ar trebui să se blocheze”, a adăugat Rogobete.

Rogobete a evidențiat și progresele înregistrate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), menționând că „sănătatea este la 89% execuție bugetară din bugetul global”. Doar în perioada iulie-decembrie 2025 au fost efectuate plăți de 2,7 miliarde de lei pentru proiectele din acest sector.