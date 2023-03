Alexei Moskalev a fost acuzat de „discreditarea” armatei ruse în luna decembrie a anului trecut, după ce fiica sa, Masha, a protestat la școală și în mediul online.

Profesoara lui Mașei le ceruse elevilor să deseneze imagini în sprijinul trupelor ruse din Ucraina. În schimb, Mașa a desenat o imagine cu un steag rusesc pe care erau scrise cuvintele „nu războiului” și un steag ucrainean pe care era inscripționat mesajul „glorie Ucrainei”.

Profesoara l-a informat pe directorul școlii care, la rândul său, a sunat la poliție.

‼️ Masha, a 12 year old Russian girl, drew a picture in support of Ukraine. The regimes authorities beat up Mashas father, stole his savings, detained him and sent the girl to an orphanage. 1/6 pic.twitter.com/GC38LbeHXq