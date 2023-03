Alexei Moskalev, un tată din regiunea estică Tula care își crește singur copilul, a fost acuzat de „discreditarea” armatei ruse în luna decembrie a anului trecut, după ce fiica sa, Masha, a protestat la școală și în mediul online.

Profesoara lui Masha le ceruse elevilor să deseneze imagini în sprijinul trupelor ruse din Ucraina, a scris Meduza.

În schimb, Masha a desenat o imagine cu un steag rusesc pe care erau scrise cuvintele „nu războiului” și un steag ucrainean pe care era inscripționat mesajul „glorie Ucrainei”. Profesoara l-a informat pe directorul școlii care, la rândul său, a sunat la poliție, a povestit Moskalev.

Moskalev riscă acum până la trei ani de închisoare dacă dosarul său va ajunge în instanță, „iar fata va fi trimisă la un orfelinat”, a declarat avocatul bărbatului pentru organizația independentă care militează pentru respectarea drepturilor omului OVO-Info.

Autoritățile au interogat-o pe Masha timp de mai multe ore, fără ca tatăl ei sau un avocat să fie prezent și a fost dusă la un orfelinat timp de o zi. Tatăl ei a fost, de asemenea, interogat și „bătut cu brutalitate”, a transmis OVO-Info.

Moskalev a spus că „timp de trei ore și jumătate (ofițerii Serviciului Federal de Securitate – FSB, fostul KGB), mi-au spus că îmi cresc fiica în mod incorect. Au spus că o vor lua de lângă mine și mă vor băga în închisoare”, potrivit Meduza.

