Probe biologice trimise în secret peste graniță

Iulia Navalnaia a explicat, într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, că materiale biologice prelevate de la soțul ei au fost scoase ilegal din Rusia și trimise către două laboratoare independente. Ambele ar fi ajuns la aceeași concluzie.

We managed to transfer Alexeis biological materials abroad. Laboratories in two different countries conducted examinations. These laboratories, independently of each other, concluded that Alexei was poisoned. These results are of public importance and must be published. We all… pic.twitter.com/Sp8w1322gY — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) September 17, 2025

„Laboratoarele din două țări au ajuns la concluzia că Alexei a fost ucis. Mai exact: otrăvit”, a spus Iulia Navalnaia.

Ea a cerut ca laboratoarele să facă publice rezultatele complete ale investigației, menționând că este vorba despre o „adevărată și incomodă realitate”.

Imagini din celula de pedeapsă: Biblia pe masă, patul fixat de perete

Fotografiile cu celula de pedeapsă unde și-ar fi petrecut ultimele clipe Alexei Navalnîi au fost publicate de Georgy Alburov, anchetator și membru al echipei Fundației pentru Combaterea Corupției (FBK).

Это камера ШИЗО, в которой умирал Алексей Навальный. На столе лежит библия, на прибитой скамейке англо-русский словарь, на полу арестанские варежки, шарф и шапка. Кровать пристегнута к стене, под ней Алексея оставили разбежавшиеся вертухаи, когда он кричал от боли и просил их… pic.twitter.com/9Ni3mEcNcJ — Георгий Албуров (@alburov) September 17, 2025

„Aceasta este celula de pedeapsă unde a murit Alexei Navalnîi. Pe masă se află o Biblie, un dicționar englez-rus pe o bancă bătută în cuie, mănuși de închisoare, o eșarfă și o pălărie pe podea. Patul este fixat pe perete, acolo unde gardienii care fugiseră l-au lăsat pe Alexei când acesta a țipat de durere și le-a cerut să cheme un doctor. Aceasta este o mică parte din ceea ce știm despre acea zi oribilă, dar încă sunt multe lucruri pe care nu le avem”, se arată în postarea de pe X.

Navalnîi a murit pe 16 februarie 2024

Alexei Navalnîi, cel mai vocal critic al președintelui Vladimir Putin, a murit brusc pe 16 februarie 2024, la vârsta de 47 de ani, în timp ce ispășea o pedeapsă de 19 ani de închisoare. Condamnarea fusese considerată de susținătorii săi și de organizațiile internaționale pentru drepturile omului drept o răzbunare politică pentru activitatea sa.

Imediat după deces, autoritățile ruse au susținut că acesta ar fi murit „din cauza unor probleme medicale combinate”. În 2024, Iulia Navalnaia a respins aceste explicații, acuzând regimul de la Kremlin că l-a ucis.

Reacția Kremlinului și poziția serviciilor secrete americane

Iulia Navalnaia a acuzat în repetate rânduri autoritățile ruse de implicare în moartea soțului ei, însă Kremlinul a respins acuzațiile, catalogându-le drept „absurde”.

Pe de altă parte, publicații precum Associated Press și Wall Street Journal au relatat că agențiile de informații americane au ajuns la concluzia că președintele Vladimir Putin nu ar fi dat ordinul direct de a-l ucide pe Navalnîi.

Moartea lui Navalnîi a ridicat mari suspiciuni și pentru că opozantul rus supraviețuise unei tentative de asasinat în 2020, când fusese otrăvit cu agent neurotoxic Noviciok, conform analizelor medicale realizate atunci în Germania.

