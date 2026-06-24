„Mesajul către Rusia este următorul: Ucraina rămâne puternică”, a declarat Friedrich Merz în cadrul unei conferințe de presă comune, după ce liderii europeni au discutat prin videoconferință și cu șeful NATO, Mark Rutte.

Angajamente financiare ferme și formatul „E5”

În perspectiva summitului NATO din capitala Turciei (7-8 iulie), la care vor participa lideri din 32 de națiuni, inclusiv președintele american Donald Trump, nucleul european își coordonează strâns mișcările.

Friedrich Merz i-a invitat la Berlin pe Emmanuel Macron (Franța), Keir Starmer (Marea Britanie), Giorgia Meloni (Italia) și Donald Tusk (Polonia) pentru discuții în așa-numitul format E5.

Printr-o declarație comună, liderii europeni s-au angajat să sprijine în continuare, în mod substanțial, apărarea Ucrainei în fața agresiunii ruse, să mențină presiunea economică și sancțiunile dure la adresa Moscovei și să consolideze reziliența sectorului energetic ucrainean.

Cancelarul german a precizat că Berlinul propune ca aliații europeni din NATO să ofere Kievului un angajament financiar ferm, subliniind că „sprijinul Europei nu se clatină”.

Friedrich Merz a adăugat că îi va informa personal pe Donald Trump și pe președintele turc Recep Tayyip Erdogan cu privire la concluziile discuțiilor de la Berlin.

Donald Trump adoptă o linie mai dură în raport cu Rusia

Această mobilizare vine pe fondul unei unități regăsite în cadrul G7, în urma summitului desfășurat săptămâna trecută în stațiunea franceză Evian. Liderii prezenți acolo au remarcat o schimbare de poziție a președintelui american Donald Trump către o linie mai fermă în raport cu Moscova.

Pe lângă discuțiile concentrate pe războiul SUA cu Iranul, reuniunea de trei zile de la Evian a pus un accent deosebit pe intensificarea sancțiunilor pentru a constrânge Rusia să accepte negocieri de pace.

„De la summitul G7 de la Evian, putem spune că, de ambele părți ale Atlanticului, suntem mai uniți decât am fost de foarte mult timp. Sperăm că Moscova va trage concluziile corecte. Este timpul să se înceapă tratativele de pace”, a transmis Friedrich Merz.

Președintele francez, Emmanuel Macron, a salutat la rândul său acest moment de „reconvergență între europeni și americani” reconfirmat la G7.

„Pentru prima dată în ultimele 18 luni, toți membrii G7 au semnat același text, iar americanii au declarat, alături de noi, că susțin integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei”, a precizat Emmanuel Macron.

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