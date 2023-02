„Avem spital de copii pe care noi îl folosim și care are o vechime de peste 100 de ani. Puteam să spunem «ajunge cât avem», am cârpit câteva din clădiri. Ne-am dat seama că e nevoie de un spital modern, un spital în care toate secțiile sunt în același loc. Și atunci am gândit acest spital regional, care va deservi întreaga țară prin faptul că medicii sunt căutați. Un spital monobloc de copii. Cei de la București au spus că avem spitalul regional de adulți din Florești și că nu ne pot da și spital de copii în același oraș pentru că asta ar însemna că primește prea mult Clujul. Vă finanțăm spitalul de adulți și vă aplicăm o penalitate la punctaj. E nedrept. Spitalul de Copii a fost cel mai avansat proiect din țară, ei nu au vrut să vadă lucrul acesta“, a spus Alin Tișe săptămâna trecută, potrivit publicației locale Monitorul de Cluj.

„Am speranța că Spitalul de Copii va intra pe altă finanțare, Programul Operațional Sectorial de Sănătate, care din februarie este accesibil și putem să depunem. Am discutat cu primul ministru pe acest subiect și i-am explicat că pentru noi și pentru mine este esențial acest spital la care muncim de peste 2 ani. Iar celălalt obiectiv important, Centrul Integrat Multiorgan de Transplant. I-am explicat că este o nevoie și o necesitate nu atât a Clujului, cât a României”, a adăugat el.

Potrivit liderului PNL Cluj, este important, indiferent cine guvernează România, să existe un astfel de institut de transplant, iar astfel „Clujul ar fi o atracție pentru turismul medical”.

Tișe i-a reamintit premierului că a mai avut divergențe de opinie cu un fost premier și lider PNL, Ludovic Orban, căruia i-a cerut demisia în nenumărate rânduri.

„I-am explicat lui Ciucă că eu am mai avut un diferend cu un alt prim-ministru, cu Orban, care m-a persiflat și m-a tratat ca fiind ceva micuț și nesemnificativ. Nu poți veni ca prim ministru să nu ții cont de asta și să spui că «așa vor mușchii mei». Și ați văzut ce a pățit”, a afirmat Tișe.

Potrivit acestuia, premierul și liderul PNL l-a asigurat că va ține cont de proiectele Clujului. „Dacă nu, o să fac cu Ciucă ce am făcut cu Orban, în sensul că în fiecare zi o să fac conferință de presă și o să îi cer demisia până când va finanța fie Spitalul de Copii, fie Centrul de Transplant. Eu am speranțe”, a mai punctat Alin Tișe.

„Nu îmi pasă cine e premier, contează rezolvarea problemei”

Într-o discuție cu Libertatea, președintele PNL Cluj a transmis că „nu am un război cu domnul Nicolae Ciucă”, dar a adăugat că „interesul Clujului mă va face să îi cer demisia în fiecare zi, până când aceste proiecte importante vor fi finanțate”.

Alin Tișe a precizat că s-a referit la Nicolae Ciucă în calitate de premier, nu de lider al Partidului Național Liberal.

„Nu am nimic cu domnul Ciucă, am o relație civilizată, a înțeles prioritățile Clujului, dar una e una și alta e alta. Pe mine nu mă interesează cine este premier, poate fi și Marcel Ciolacu. Ei vin și pleacă, dar important este ca proiectele să fie rezolvate. Nu ne mai permitem să pierdem vremea, nici cu spitale, nici cu autostrăzi”, a adăugat Alin Tișe pentru Libertatea, luni, 6 februarie.

Potrivit protocolului coaliției dintre PNL-PSD-UDMR semnat în noiembrie 2021, Nicolae Ciucă va mai fi premier până pe 25 mai, când se face rotația cu PSD. Apoi, scenariul cel mai probabil este acela în care Ciucă va demisiona, partidele de coaliție vor merge la președintele Klaus Iohannis cu o nouă propunere de premier, iar șeful statului va lua decizia desemnării. PSD va fi partidul care va da premierul în mai 2023, iar acesta va fi Marcel Ciolacu.

