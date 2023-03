Când a apărut pe ecran, Alissa a încercat să spună ceva, însă n-a putut scoate niciun cuvânt, a lăsat capul jos, a încercat să se sprijine de pupitru, dar a căzut de pe scaun.

Nichelle Medina și Rachel Kim, gazdele buletinului de știri, par să nu își dea seama de situația lui Schwartz Nichelle, chiar i se adresează în momentul în care meteorologul de serviciu apare pe ecran și e clar că nu se simte bine: „Alissa, acesta este într-adevăr calmul de dinaintea furtunii”.

Apoi, Kim exclamă „oh”, când devine clar că Schwartz are dificultăți. „Vom lua o pauză, chiar acum”, le-a spus, apoi, Medina telespectatorilor șocați.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

As terrifying moment happened when a CBS LA meteorologist collapsed live on air



📌#LosAngeles | #California



Terrifying moment shows when a CBS LA meteorologist Alissa Carlson Schwartz collapsed on-air on Saturday morning while doing a live report her co workers…