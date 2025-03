În cadrul operațiunii, angajaților li se va oferi un bonus suplimentar de retenție, care ar putea valora încă 1 miliard de dolari. În 2024 Alphabet a purtat discuții cu privire la o achiziție a Wiz în valoare de 23 de miliarde de dolari, dar negocierile au eșuat după ce unii dintre directorii și investitorii companiei de securitate cibernetică au devenit îngrijorați de obstacolele antitrust.

Fondată de absolvenți ai unității israeliene de informații cibernetice de elită în 2020 și având acum sediul în SUA, Wiz oferă servicii de securitate cibernetică pentru cloud. Compania se numără printre start-up-urile software cu cea mai rapidă creștere din toate timpurile, beneficiind de o creștere a vânzărilor pe măsură ce întreprinderile își mută tot mai mult operațiunile în cloud.

Tranzacția în numerar, care va fi cea mai mare din 2025, va fi anunțată în următoarele ore. Este posibil să existe un control din partea Comisiei Federale pentru Comerț a SUA, al cărui nou președinte, Andrew Ferguson, a menținut orientările care conferă agenției capacitatea de a bloca tranzacțiile mari utilizate de predecesoarea sa, Lina Khan. Alphabet și Wiz a refuzat să comenteze pe marginea subiectului.

Conform cofondatorului Roy Reznik, Wiz a obținut anul trecut venituri recurente anualizate de 500 de milioane de dolari – o măsură a câștigurilor utilizată în mod obișnuit de întreprinderile nou-înființate – și și-a propus să dubleze această sumă în 2025. Grupul furnizează servicii de securitate în cloud pentru aproape jumătate din primele 100 cele mai mari companii din America, conform site-ului său web.

Preluarea Wiz ar fi mult mai mare decât oricare dintre tranzacțiile anterioare ale Alphabet. Cea mai mare tranzacție de până acum a deținătorului Google a fost achiziția producătorului de gadgeturi Motorola Mobility, în valoare de 12,5 miliarde de dolari, pe care a vândut-o ulterior.

În 2022, Alphabet a plătit 5,4 miliarde de dolari pentru a achiziționa grupul de securitate cibernetică Mandiant pentru a-și îmbunătăți produsul Google Cloud. Asocierea vine pe fondul unui mediu lent pentru încheierea de tranzacții, deoarece incertitudinea politicii comerciale sub noua administrație a lui Trump și turbulențele de pe piață au răcit speranțele unui boom al fuziunilor și achizițiilor. Factorii de decizie s-au temut că achizițiile mari de tehnologie ar putea fi deosebit de dificile sub actuala administrație, deoarece vicepreședintele JD Vance a declarat că el crede că Big Tech are „prea multă putere”.

Conform Financial Times, Wiz a strâns ultima dată 1 miliard de dolari la o evaluare de 12 miliarde de dolari în 2022 de la un grup de investitori condus de Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners și Thrive Capital. Compania este susținută și de investitori precum Index Ventures, Insight Partners, G Squared, Sequoia Capital, Greenoaks, Cyberstarts și Wellington.

Alphabet a căutat modalități de a-și spori veniturile din serviciile de cloud computing pentru a-și compensa dependența de veniturile din publicitate legate de căutări. Google Cloud rămâne pe locul al treilea în ceea ce privește cota de piață globală, cu aproximativ 12 %, în spatele Azure al Microsoft, cu 21 %, și al liderului Amazon Web Services, cu aproape o treime.

