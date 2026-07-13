Anunțul tragic a fost făcut de serviciile de salvare montană și de autoritățile din regiunea Valle d’Aosta, fiind preluat și confirmat de agenția internațională de presă AFP.

Au fost găsiți pe fundul unei crevase adânci

Cei doi cetățeni români, ale căror vârste nu au fost încă făcute publice, nu mai dăduseră niciun semn de viață din data de 9 iulie. În acea zi, aceștia au părăsit refugiul montan Vittorio Emanuele II cu scopul de a efectua o ascensiune spre vârf. Alarma a fost dată rapid de apropiați când au văzut că telefoanele lor sunt închise, declanșându-se o mobilizare uriașă în întreaga regiune de la frontiera Italiei cu Elveția și Franța.

După mai multe zile în care echipele speciale au survolat neîncetat zona cu ajutorul elicopterelor și au analizat traseele montane, salvatorii au găsit trupurile celor doi. Se aflau pe fundul unei crevase adânci, la aproximativ 20 de metri sub nivelul ghețarului, prăbușirea în gol fiindu-le, cel mai probabil, fatală. Procedura oficială de identificare a victimelor și investigarea circumstanțelor exacte în care s-a produs accidentul au fost încredințate de urgență Poliției din cătunul montan Entrèves-Courmayeur.

Capcana masivului considerat „ușor de escaladat”

Gran Paradiso este recunoscut la nivel internațional ca fiind unul dintre cele mai frecventate și accesibile vârfuri de peste 4.000 de metri din întregul lanț al Munților Alpi. Atingând o altitudine maximă de 4.061 de metri, muntele atrage anual mii de pasionați deoarece, la o primă vedere, pare o destinație ideală pentru începătorii care își doresc să bifeze „primii 4.000 de metri” din palmaresul lor de alpiniști.

Realitatea de la fața locului arată însă că muntele nu este niciodată ușor de anticipat, iar pericolele de sub zăpadă pot deveni capcane mortale chiar și pentru cei experimentați. Statisticile oficiale indică o realitate sumbră privind siguranța pe crestele din peninsulă.

Potrivit datelor centralizate de Corpul Național Italian de Salvare Alpină și Speologică, numărul accidentelor fatale este în creștere. Pe parcursul anului trecut, 528 de persoane și-au pierdut viața pe masivele muntoase din Italia, ceea ce reprezintă o creștere îngrijorătoare de 13 procente față de cazurile înregistrate în anul precedent, când s-au raportat 466 de decese.