Alt video cu mesaj obscen adresat femeilor de către asistentul universitar de la „Nicolae Titulescu”. Înainte să predea la Drept, a fost consilier în Ministerul de Interne

O fotografie obținută de ziar îl arată în compania unuia dintre băieții lui Nuțu Cămătaru, condamnat la închisoare pentru că a înjunghiat un bărbat.

Constantin Marc Neagu este fiul lui Ion Neagu, președintele Consiliului de Administrație al Universității „Nicolae Titulescu”, un cunoscut profesor de drept care a fost și coordonatorul tezei de doctorat a lui Gabriel Oprea.

Din CV-ul și declarațiile de avere/interese de pe site-ul ANI reiese că Constantin Neagu a fost consilier personal la Ministerul de Interne, într-o perioadă când Gabriel Oprea ocupa această funcție. Gabriel Oprea neagă însă informația: „Nu, domnul Neagu Marc nu a fost consilierul meu!”

Atenție, acest articol conține limbaj explicit!

„Caut p**** virgină cu f**** (păr pubian, n.r.) imperiali, deci de ăia dezordonați, cârlionțați, să nu se mai vadă buzele de la p**** de f****. Marc30000000000 pe Instagram, dar cu C, nu cu K. Luați aminte, anunțul este cât se poate de serios”.

Cuvintele îi aparțin lui Constantin Marc Neagu, 33 de ani, până de curând asistent universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Nicolae Titulescu” din București. Pot fi auzite într-un video care a fost postat pe social media acum 2-3 luni, conform unei surse care a trimis filmarea redacției.

Discursul este aproape identic cu cel rostit de către Constantin Marc Neagu într-un live de pe TikTok, când și-a întrebat o studentă dacă mai are colege „virgine cu f****”. După ce acest video a ajuns în presă, stârnind un amplu scandal, Neagu și-a dat demisia, pe data de 19 ianuarie.

Într-o postare de pe pagina sa de Facebook, Universitatea ,,Nicolae Titulescu” din București a precizat că, până la data de 18 ianuarie 2023, nu au existat sesizări „privind un asemenea tip de comportament” în ceea ce îl privește pe Constantin Marc Neagu.

Asistent universitar: „Caut p**** virgină cu f****”

În acest video nou, cu limbaj explicit, nu se vede fața lui Constantin Neagu, însă se aude că este aceeași voce ca în filmarea live de pe TikTok. De asemenea, putem trage concluzia că este vorba de aceeași persoană și din alte elemente:

Bărbatul din video poartă un ceas identic cu cel care apare într-o fotografie postată de fostul asistent universitar pe contul lui de Facebook;

Bărbatul din video se filmează într-o cameră cu un fundal identic cu cel care apare în live-ul de pe TikTok al lui Constantin Neagu

Bărbatul din video își dă numele contului de Instagram pentru a fi contactat, care corespunde unui cont de Instagram unde apare fotografia lui Constantin Marc Neagu. La descriere apare menționată înălțimea lui, detaliu menționat și pe contul de Facebook al lui Constantin Marc Neagu.

Fostul asistent universitar la Drept, prieten cu băiatul interlopului Nuțu Cămătaru

O altă fotografie obținută de Libertatea îl arată pe fostul asistent universitar într-un grup cu Ion Nuțu Balint (Nuțulică), băiatul lui Nuțu Cămătaru.

În 2015, fiul lui Nuțu Cămătaru a fost condamnat la şapte ani şi patru luni de închisoare pentru tentativă la omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, după ce Nuţulică a înjunghiat un bărbat într-un local de manele din București. În mai 2019, tânărul a fost eliberat din închisoare.

Nuțulică (centru) este cel cu tricou alb, pantaloni scurți negri și șapcă. Constantin Neagu (dreapta) poartă o cămașă albastră și pantaloni bleumarin

„El umbla mult cu interlopi”, spune sursa care povestește că l-a cunoscut pe Constantin Neagu în Piața Constituției, unde noaptea se adună „pasionați de mașini și interlopi”.

Constantin Neagu e prieten bun cu Nuțulică, dar și cu Mario Pavel, fiul lui Jan Pavel, fostul șef al galeriei Steaua, mai precizează sursa.

Un alt video obținut de Libertatea îl arată pe fostul asistent universitar coborând dintr-o mașină de lux Bentley, cu un spray în mână, în Piața Constituției, intrând într-un conflict verbal cu niște bărbați. „Așa, mă, vino și bate-mă”, strigă Constantin Neagu.

La mână poartă același ceas cu brățară neagră care se vede și în videoul unde spune că e în căutare de „virgine cu f****”.

„Aici este o filmare când a dat cu spray unor fete care l-au refuzat în Piața Constituției”, explică sursa.

Primul job, consilier în MAI, când ministru era Gabriel Oprea

Primul job al lui Constantin Marc Neagu, conform CV-ului lui, a fost cel de consilier personal al ministrului de interne al României din septembrie 2014 în noiembrie 2015. În acea perioadă, Gabriel Oprea ocupa funcția de ministru de interne.

Oprea este un apropiat al tatălui lui Constantin Neagu, profesorul universitar Ion Neagu.

Ion Neagu a fost coordonatorul tezei de doctorat a lui Gabriel Oprea, despre care Emilia Șercan a dovedit că a fost plagiată. Multe pasaje au fost copiate dintr-o lucrare a profesorului Neagu.

Oprea este „copilul de suflet al profesorului Neagu”, spunea Miron Cozma în 2011. Fostul lider al minerilor a fost apărat mai întâi de Ion Neagu, apoi de Gabriel Oprea, la sugestia primului.

Cunoscut profesor de drept, Ion Neagu a fost preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor între 2002 și 2004, în guvernul Adrian Năstase.

După ce a plecat din echipa lui Oprea, Constantin Neagu a mai rămas câteva luni la Ministerul de Interne pe funcția de consilier personal la cabinetul Secretarului de Stat.

Contactat de Libertatea, Gabriel Oprea a negat informația: „Nu, domnul Neagu Marc nu a fost consilierul meu! Cu respect!”. „Poate a lucrat la MAI! Cred că cel mai bine este să vă adresați MAI!”, a mai precizat Gabriel Oprea.

Și în declarațiile de avere și de interese depuse la ANI de către Constantin Marc Neagu apare că a fost consilier personal în Ministerul Afacerilor Interne.

Următorul lui job a fost la Universitatea „Nicolae Titulescu”, unde tatăl lui era și atunci președintele Consiliului de Administrație. Din octombrie 2016 până în ianuarie 2023, Constantin Neagu a fost asistent universitar doctorand la disciplina „Drept execuțional penal” din cadrul Departamentului de Științe Penale.

Academia SRI și locul III la olimpiada de spaniolă

În 2015, timp de aproape trei luni, Neagu a urmat cursuri postuniversitare de formare și dezvoltare profesională la Colegiul Național de Informații ,,Mihai Viteazul”, aflat în subordinea Serviciului Român de Informații (SRI). În 2018, SRI a desființat acest colegiu.

CV-ul lui Neagu mai precizează că a luat premiul al III-lea la olimpiada de limba spaniolă, faza pe municipiul București, în timpul liceului.

Ce spune una dintre studentele lui, care l-a și urmărit pe TikTok

„Eu intrasem doar să mă amuz, eram curioasă doar dacă vede numele unei studente cum reacționează. La seminarii nu spunea nimic (nepotrivit, n.r.), doar venea, citea ce pregătise și atât. Era destul de serios și avea emoții”, spune o studentă la Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din București, care a discutat cu Libertatea sub condiția anonimatului. A fost studenta lui Constantin Marc Neagu.

„Își făcea treaba la seminar, nu pot să zic că era cel mai bun, dar nici cel mai prost”, precizează ea.

„Nu mă interesează, sincer, de ce face personal. Doar i-am ascultat prostiile, fiindcă era ceva nou și amuzant având în vedere că e profesorul meu și cam atât”, adaugă studenta. Mai povestește că unii dintre colegi râdeau de el pentru că venea cu Bentley-ul la facultate, dar și pentru că tatăl lui conduce universitatea.

Tânăra crede că Neagu s-a enervat în postarea live de pe TikTok „fiindcă era luat la mișto de studenți și cam atât”. Nu i se pare OK ca un cadru universitar să folosească astfel de expresii, dar crede că oamenii au luat toată situația prea în serios.

A închis când l-am contactat

Am încercat să îi adresăm câteva întrebări fostului cadru didactic universitar la telefon. Când a auzit că suntem de la ziar, a închis. Am trimis întrebările și pe WhatsApp, dar nu am primit niciun răspuns.

Am încercat să luăm legătura și pe Facebook, dar ne-a blocat.

