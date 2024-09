Manifestaţia în masă a părut a fi cel mai mare protest de acest gen din ultimele 11 luni de război, iar protestatarii au declarat că se simte ca un posibil punct de cotitură, deşi ţara este profund divizată.

Cel mai mare sindicat din Israel, Histadrut, a exercitat presiuni suplimentare asupra guvernului prin convocarea unei greve generale pentru luni, prima de la atacul Hamas din 7 octombrie care a declanşat războiul. Aceasta vizează închiderea sau perturbarea sectoarelor majore ale economiei, inclusiv sectorul bancar, asistenţa medicală şi principalul aeroport al ţării.

