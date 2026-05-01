Alune retrase de urgență din magazine Metro din mai multe orașe

ANSVSA a anunțat că rechemarea vizează patru produse cu arahide comercializate în magazine Metro Cash & Carry România SRL. Motivul este detectarea prezenței de aflatoxine peste limitele admise, măsura fiind luată preventiv pentru protecția consumatorilor.

Produsele vizate sunt:

„Fine Life Arahide Decojite Prăjite”, ambalaj de 2 kilograme, distribuit de SC Depal SRL, care are codul de bare 5948792056308. Arahidele fac parte din lotul LA 347, cu data de expirare 13 noiembrie 2026.

Fine Life Arahide decojite prăjite sărate, la pungă de 150 de grame, cu codul de bare 5941232410159, lot LG 347, cu termen de expirare 14 noiembrie 2026;

Metro Chef Arahide decojite prăjite sărate, la pungă de 1 kilogram, cu codul de bare 5948792042493, lot LA355, cu termen de expirare 14 noiembrie 2026

Aro Arahide decojite prăjite și sărate, la pungă de 400 de grame, cu codul de bare 5948792032227, lot LA 357, cu termen de expirare 14 noiembrie 2026.



În ce magazine au fost vândute arahidele

Potrivit informării ANSVSA, produsele au fost vândute în magazine Metro din Arad, Bacău, Baia Mare, Brașov, Cluj, Craiova, Constanța, Galați, Iași, București Militari, București Pallady, Voluntari, Oradea, Pitești, Piatra Neamț, Ploiești, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș, Timișoara și Turda.

Persoanele care au cumpărat unul dintre aceste produse sunt rugate să nu îl consume. Produsele pot fi returnate în magazinele Metro Cash & Carry România SRL până la data de 30 mai 2026, iar cumpărătorii vor primi contravaloarea acestora.

Ce sunt aflatoxinele și de ce sunt periculoase

Aflatoxinele sunt substanțe toxice produse de anumite tipuri de mucegaiuri care pot apărea în alimente precum cerealele, nucile sau semințele, inclusiv arahidele. Acestea se dezvoltă mai ales atunci când produsele sunt păstrate în condiții necorespunzătoare, cu umiditate sau temperatură ridicată.

Specialiștii avertizează că aflatoxinele pot afecta grav sănătatea. Ele atacă în special ficatul, iar expunerea pe termen lung sau în cantități mari este asociată cu un risc crescut de boli grave, inclusiv cancer hepatic.

Din acest motiv, sunt considerate unele dintre cele mai periculoase substanțe genotoxice și cancerigene, iar legislația impune limite stricte. Orice depășire duce automat la retragerea produselor de pe piață.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE