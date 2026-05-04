„Am avut ședința grupurilor reunite ale UDMR din Senat și Cameră. Am discutat despre ziua de mâine, moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva Guvernului. Așa cum bănuiți că vom proceda, și de data aceasta vom sta în bancă, vom spune „prezent, nu votez”, fiindcă nu noi trebuie să adunăm 233 de voturi. De fiecare dată când UDMR este într-o coaliție, nu susține nicio moțiune de cenzură, nu votează nicio moțiune de cenzură. Nici mâine nu vom vota, deci, moțiunea de cenzură. Prezent, nu votez, asta este decizia grupurilor reunite”, a spus președintele UDMR la Parlament, conform Agerpres.

El a adăugat că va exista o soluție pentru un nou Guvern, dacă moțiunea de cenzură anti-Bolojan va trece de Parlament: „Vom vedea ce se va întâmpla mâine după vot. Dacă votul confirmă moțiunea de cenzură, atunci, sigur, începe o procedură constituțională cu discuțiile la Cotroceni cu președintele Dan și, în urma consultărilor, trebuie să existe sau sper că va exista o soluție pentru a învesti un nou Guvern. Dar, până atunci, sigur, mai este mult”.

Kelemen Hunor a îndemnat însă la prudență, amintind că au mai fost cazuri în care nu toți parlamentarii care au semnat o moțiune de cenzură au și votat-o. „Eu am mai văzut scene când nu toți au votat o moțiune semnată, s-ar putea să existe și această variantă, dar varianta de lucru, fiindcă totuși au fost 254 de semnături, este să existe și 233 de voturi”, a conchis președintele UDMR.

Bolojan ar putea fi al șaptelea premier demis prin moțiune de cenzură

Criza politică a început pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. În zilele următoare, conflictul a escaladat: PNL a anunțat ruperea coaliției cu PSD după 10 luni, iar miniștrii PSD și-au depus demisiile la Palatul Victoria.

În acest context, premierul Bolojan, care a fost instalat în funcție în iunie 2025, se pregătește să înfrunte pe 5 mai moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva sa. Reamintim că George Simion a anunțat pe 28 aprilie că s-au strâns 253 de semnături. Pentru căderea Guvernului este nevoie de 233 de voturi în Parlament.

Dacă moțiunea de cenzură va trece în Parlament, Guvernul Bolojan va fi al șaptelea Guvern căzut după 1989. Primul a fost cel condus de Emil Boc, în 2009. Practic, Ilie Bolojan poate deveni al șaptelea premier care este demis prin moțiune de cenzură, la 11 luni de la învestirea în funcție.