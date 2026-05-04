Această diminuare de peste 2,196 miliarde de euro reflectă un dezechilibru între intrările și ieșirile din cursul lunii.

Intrările au totalizat 1,8 miliarde de euro, provenind din modificarea rezervelor minime obligatorii în valută, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor și alte surse.

Totodată, ieșirile au însumat 3,996 miliarde de euro, incluzând modificări similare ale rezervelor minime, plăți aferente datoriei publice externe și contribuții către Comisia Europeană.

Rezerva de aur a rămas constantă la 103,6 tone, dar valoarea acesteia, influențată de fluctuațiile prețurilor internaționale, s-a situat la 13,171 miliarde de euro.

În total, rezervele internaționale ale României (valute plus aur) au scăzut la 78,007 miliarde de euro la 30 aprilie 2026, de la 80,278 miliarde de euro la 31 martie.

Pentru luna mai 2026, România are obligații de plată în contul datoriei publice externe de aproximativ 1,417 miliarde de euro, potrivit informațiilor furnizate de BNR.

Moneda națională a scăzut puternic începând de săptămâna trecută, pe fondul crizei politice, după ce PSD a decis să îi retragă sprijinul premierului Ilie Bolojan și să depună o moțiune de cenzură.

Joi, 30 aprilie 2026, cursul oficial al euro a ajuns la 5,1417 lei, cel mai slab din istoria României, conform datelor Băncii Naționale, în contextul în care PSD și AUR au depus moțiunea.

Luni, 4 mai 2026, euro a crescut până la 5,1998 de lei, un nou record istoric.

Dacă moțiunea va fi adoptată pe 5 mai, Executivul va cădea, devenind al șaptelea Executiv demis în România după 1989, primul fiind Guvernul Emil Boc, în 2009.

