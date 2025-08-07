Într-o notă emisă de Departamentul de Stat pe 4 august și semnată de secretarul de stat Marco Rubio, UE este acuzată că urmărește restricții „nejustificate” asupra libertății de exprimare prin eforturile sale de combatere a dezinformării și discursului care instigă la ură și violență, iar DSA consolidează aceste limitări.

DSA reprezintă un act legislativ istoric al UE care își propune să protejeze utilizatorii de conținut ilegal și dăunător, cum ar fi produsele și serviciile ilegale, discursul instigator la ură și dezinformarea.

DSA introduce responsabilități clare pentru platformele online, inclusiv cele foarte mari, în ceea ce privește gestionarea conținutului și riscurilor. Iar companiile de tehnologie trebuie să ia măsuri, mai ales în privința raportării și îmbunătățirii supravegherii, pentru a nu permite conținutul ilegal, fals și abuziv, mai ales la adresa copiilor.

Președintele american Donald Trump susține total eronat că aceste măsuri iau la țintă vocile conservatoare, iar vicepreședintele său, J.D. Vance, a acuzat în mod manipulator UE de „cenzură”, o acuzație respinsă categoric de Comisia Europeană.

De altfel, acuzația de cenzură constituie o fumigenă pentru ceea ce deranjează cu adevărat administrația Trump, și anume creșterea costurilor pentru companiile de tehnologie americane odată cu aplicarea DSA. În notă, diplomații americani sunt instruiți să ridice, pe lângă oficialii din țările-gazdă, preocupările Statelor Unite în privința impactului financiar al DSA asupra companiilor de tehnologie. Scopul administrației Trump este „abrogarea și/sau modificarea DSA”.

Contactat de Reuters, Departamentul de Stat a refuzat să comenteze nota trimisă către diplomații săi din UE.

În martie, oficialii europeni pentru concurență și servicii digitale i-au asigurat pe legislatorii americani că DSA vizează menținerea piețelor digitale deschise și nu acționeză împotriva giganților industriei IT din Statele Unite.

Companii americane precum Meta au criticat aspru DSA pe motiv că le „cenzurează” platformele atunci când li se cere să ia măsuri suplimentare pentru a favoriza transparența și pentru a nu permite conținuturi ilegale sau instigatoare la ură. Meta, proprietarul Facebook și Instagram, a anunțat recent că va opri toate reclamele politice în UE până în luna octombrie, dând vina pe incertitudinea juridică legată de noile reguli menite să crească transparența în campaniile electorale.

