De Cătălin Tolontan,

-Domnul ambasador, cum credeți că se va desfășura votul din diaspora?

-În Germania am triplat capacitatea de vot și temporal, ceea ce s-a întâmplat peste tot prin acordarea de trei zile de alegeri în străinătate, dar și spațial. Am crescut de la 25 la 80 de secții de vot. Aș vrea să spun românilor ce înseamnă asta. Este enorm. Când sunt alegerile lor, turcii închiriază 2-3 stadioane și au 14-15 secții, nu mai multe. Nu e vorba doar de faptul că fiecare secție costă, ci și de faptul că am obținut foarte greu o asemenea mărire a numărului de secții din partea statului german.

-Și ce v-au spus autoritățile germane?

-Am avut parte de toată bunăvoința diplomatică. Ei ne spun de ani de zile: vă rugăm schimbați legislația, nu mai puteți vota în atît de multe locuri. Există votul prin corespondență, ne putem gândi la votul electronic, la votul preanunțat, ca loc.



”Cu toată sinceritatea, trebuie să facem ceva. Nemții ne-au tot înțeles. Recent, românii din Germania i-au depășit pe polonezi și suntem prima comunitate europeană de aici, dar există reguli ale statului german și, în 2020, nu vom mai avea atâtea secții”

Emil Hurezeanu





