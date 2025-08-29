„În cadrul întrevederii, partea română a condamnat aceste atacuri, care reprezintă crime de război și care demonstrează încă o dată desconsiderarea de către Federația Rusă a principiilor dreptului internațional și a obligațiilor sale internaționale”, a precizat MAE.

Totodată, partea română și-a exprimat regretul față de afectarea sediului misiunii UE și al British Council din Kiev în urma atacurilor rusești.

Ministerul condus de Oana Țoiu a mai precizat că România condamnă „atacurile repetate ale forțelor armate ruse asupra infrastructurii civile ucrainene în proximitatea graniței cu România, subliniind caracterul iresponsabil al acestor atacuri și implicațiile lor grave asupra securității naționale”.

MAE nu a precizat însă care a fost reacția lui Vladimir Lipaev și nici cu cine a discutat acesta la sediul Ministerului de Externe.

Vladimir Lipaev, 66 de ani, a fost numit de Vladmir Putin în aprilie ca ambasador al Rusiei la București, dar și-a început misiunea abia în iunie.

Un atac masiv rusesc cu drone și rachete asupra Kievului care a durat mai mult de 8 ore a provocat moartea a cel puțin 15 persoane și rănirea altor 48, potrivit primului bilanț al autorităților locale.