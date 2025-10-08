Se aștepta să fie „mai convingător”

„Unul dintre lucrurile care m-au surprins cu adevărat când am ajuns în Europa a fost cât de aliniată a devenit UE cu SUA în problema Chinei”, a declarat ambasadorul SUA, Andrew Puzder, pentru Euractiv într-un interviu exclusiv.

Puzder, republican și donator important al campaniei lui Donald Trump, și-a preluat oficial funcția în august. El a spus că se aștepta să fie „mai convingător” înainte ca oficialii UE să ajungă să considere Beijingul drept „un adversar strategic, politic și economic”.

Controlul exercitat de Beijing asupra exporturilor de elemente rare – esențiale pentru smartphone-uri, semiconductori și tehnologii de apărare – a alarmat factorii de decizie din UE și a forțat multe dintre industriile europene, deja aflate în dificultate, să suspende producția.

Beijingul, acuzat că „finanțează războiul”

Măsurile, introduse la scurt timp după ce Trump a anunțat în aprilie „tarife reciproce ” radicale, au adâncit tensiunile dintre Bruxelles și Beijing, deja tensionate de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

„China a sprijinit practic Rusia”, a spus Puzder, acuzând Beijingul că „finanțează războiul” prin achiziții extinse de petrol rusesc.

Remarcile sale vin la o zi după ce după ce Comisia Europeană a propus dublarea tarifelor la importurile de oțel din UE la 50% – o măsură considerată de mulți ca fiind îndreptată împotriva Chinei, cel mai mare producător mondial.

Puzder a spus că măsura ar putea „facilita” negocierea ajustărilor la taxa generală de 50% aplicată de Trump asupra oțelului și aluminiului din UE.

„Dacă ceea ce citesc este corect, ne dă mai multă încredere că mărfurile exportate nu conțin oțel chinezesc”, a spus el. „Pentru că acum vom fi mai siguri că nu conțin oțelul din China pe care îl taxăm cu 50%. Așadar, cred că este un lucru bun pentru ambele țări.”

Ursula von der Leyen a ajuns la o „înțelegere foarte bună”

Ambasadorul a apărat, de asemenea, acordul comercial dintre SUA și UE încheiat în iulie, pe care mulți lideri europeni îl consideră asimetric.

Acordul supune majoritatea exporturilor anuale ale UE, în valoare de 532 de miliarde de euro, unei taxe vamale de 15%, obligând în același timp Bruxelles-ul să achiziționeze energie americană în valoare de 750 de miliarde de dolari și să investească 600 de miliarde de dolari în sectoare „strategice” americane.

Puzder a susținut că președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a ajuns la o „înțelegere foarte bună”, menționând că alți aliați apropiați, precum Canada, se confruntă acum cu tarife vamale mai mari. „Statele Unite nu mai sunt o țară cu tarife vamale mici sau zero”, a spus el. „Aceasta este noua realitate”.

„Războiul din Ucraina a fost un semnal de alarmă”

Angajamentul UE de a stimula achizițiile de energie americană este, de asemenea, necesar pentru a inversa declinul industrial al Europei și a satisface cerințele centrelor consumatoare de energie, necesare pentru a susține economia modernă bazată pe inteligență artificială, a spus el.

Lipsa de fiabilitate a Rusiei ca furnizor de energie întărește și mai mult argumentele pentru achiziționarea unei cantități mai mari de energie din SUA, a sugerat el, adăugând că Trump a fost „ridiculizat” când i-a avertizat pe liderii UE cu privire la dependența blocului comunitar de Moscova, în timpul primului său mandat prezidențial.

„Războiul din Ucraina a fost un semnal de alarmă”, a spus el.

Totuși, Puzder a reiterat și remarcile lui Trump despre posibilitatea ca SUA – dacă nu neapărat UE – să normalizeze relațiile cu Moscova odată ce războiul din Ucraina se va termina.

„Nu cred că Europa își va permite să devină dependentă energetic de Rusia în viitorul apropiat”, a spus el. „Dar asta nu înseamnă că Rusia nu ar putea juca un rol, în funcție de cum se va termina războiul. Cu cât durează mai mult… cu atât va fi mai dificil să reintegrezi Rusia în economia mondială.”

„Dați-i o șansă lui Trump”

Politica economică, comercială și externă a lui Trump a cauzat, de asemenea, o răcire considerabilă a atitudinii multor europeni față de SUA în ultimul an.

Scepticismul față de SUA a fost deosebit de pronunțat în Danemarca, unde amenințările repetate ale lui Trump de a anexa Groenlanda, o insulă arctică daneză bogată în minerale, au dus la scăderea drastică a atitudinii față de Washington.

Un sondaj YouGov publicat la începutul acestui an a arătat că doar 20% dintre cetățenii danezi au acum o opinie favorabilă despre America, față de 48% în august 2024.

Puzder a spus însă că speră ca europenii „să-i dea o șansă președintelui Trump”, adăugând că puțini președinți americani sunt admirați în timp ce sunt în funcție.

„Chiar și Ronald Reagan, care a fost un președinte incredibil, a avut parte de critici severe în timpul mandatului său, critici care s-au risipit ulterior”, a spus el.

„Oamenii se vor uita la performanțele sale (ale lui Trump) și vor vedea lucrurile uimitoare pe care le-a realizat. Și acest lucru va fi valabil atât în ​​Europa, cât și în Statele Unite.”

