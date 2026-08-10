El a reușit să conducă ambulanța până la Cluj-Napoca, în ciuda rănilor. Potrivit News.ro, starea pacientului este „relativ favorabilă”, dar există riscuri privind afectarea permanentă a vederii.

Ambulanța, atacată în drum spre Dej

Incidentul violent s-a produs în timp ce ambulanța transporta un pacient din Recea-Cristur către Dej. Potrivit declarațiilor șoferului, drumul a fost blocat de mai multe persoane, obligându-l să întoarcă vehiculul și să se îndrepte spre Cluj-Napoca. În timpul manevrei, alți indivizi au atacat autospeciala, spărgând geamul. „Nu pot să precizez exact cu ce a fost spart, cu piatră, cu bâtă, cu topor, nu știu. În momentul ăla mi-a sărit ciob în ochi”, a relatat șoferul.

Deși grav rănit, bărbatul a continuat să conducă ambulanța până la Cluj-Napoca pentru a asigura siguranța pacientului. „Eram în mers. Ca prin ceață am venit până la Cluj”, a adăugat el.

Intervenție chirurgicală de urgență

După ce a predat pacientul la destinație, șoferul a fost transportat de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe din Cluj-Napoca, unde a fost operat pentru a i se sutura corneea. „S-au pus aproximativ nouă fire pe cornee, din ce mi-a spus domnul doctor. Starea e relativ favorabilă de ieri până azi, dar suspiciuni încă există… pot să merg spre bine sau spre rău”, a explicat el.

Medicii au avertizat că șoferul va trebui să păstreze firele timp de 30 de zile și să efectueze controale oftalmologice regulate pentru tot restul vieții. „Asta în cazul în care merge totul spre bine, nu mai trebuie intervenit cu alte operații”, a mai spus bărbatul.

Prognostic rezervat

Spitalul Județean de Urgență Cluj a confirmat că pacientul a fost internat la Secția de Oftalmologie pentru investigații suplimentare și monitorizare. „S-a intervenit în regim de urgență sâmbătă seara pentru sutura plăgii. În această dimineață s-a intervenit din nou chirurgical asupra pacientului. Postoperator acesta este stabil, însă medicii nu pot da deocamdată un prognostic cu privire la evoluția stării pacientului”, a transmis instituția.

Ancheta privind acest atac este în desfășurare. Ieri, trei tineri cu vârste de 18, 22 și 24 de ani, toți domiciliați în comuna Recea-Cristur, au fost reținuți pentru 24 de ore. Aceștia sunt cercetați sub acuzațiile de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Colegiul Medicilor din România a reacționat duminică după cazul ambulanței atacate cu topoarele. De asemenea, Ministrul USR al apărării, Radu Miruţă, solicită preşedintelui Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, să deblocheze legea împotriva dezinformării, aflată de aproape un an în impas legislativ.

Unul dintre paramedicii prezenți a povestit scenele violente prin care a trecut: „A dat cu securea! Păi, a avut-o în mână! Numai șansa noastră, știi care a fost? Că au fost proști. Amândouă mașinile le-au blocat în față. El (n.r. – șoferul ambulanței) a apucat să întoarcă și ne-am dus pe partea cealaltă. Că, de ne blocau în față și în spate, ne omorau”. Potrivit acestuia, două mașini au blocat drumul la aproximativ 30 de metri în fața ambulanței. Din ele au coborât cel puțin trei-patru indivizi înarmați cu topoare și pari, care au început să lovească vehiculul, spărgând geamul șoferului.

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