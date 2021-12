Românul a fost înjunghiat în noaptea de sâmbătă spre duminică, după un joc de cărți scăpat de sub control, în Alkerstraat din Alken, unde era alături de patru compatrioți. Un român în vârstă de 56 de ani se află acum în închisoare, fiind suspectat de crimă.

La scurt timp după apelul de urgență, serviciile de urgență erau încă confuze cu privire la locul exact în care s-a petrecut drama. Așa se face că o ambulanță și o mașină de poliție au ajuns în Alkenstraat din Stevoort (Hasselt) în loc de Alkerstraat din Alken.

„În jurul orei 1 am văzut o ambulanță, o motocicletă și wo mașină de poliție poliție în fața ușii mele”, a povestit Philippe Jankelevitch, care locuiește pe Alkenstraat din Stevoort. „M-au întrebat dacă există români care locuiesc în zonă. După ce am încercat să-i ajut, au plecat. Puțin mai târziu, am auzit sirenele îndreptându-se spre Alken.”

Poliția confirmă povestea, pentru sursa citată. „Sâmbătă seara am fost chemați pentru o înjunghiere în care românii ar fi fost implicați, în Alkenstraat din Hasselt”, a declarat purtătorul de cuvânt, Dorien Baens. „Dar nu am găsit nimic acolo. După un timp de căutări, a devenit clar că faptele au avut loc în Alkerstraat din Alken. Am mers apoi la fața locului, împreună cu poliția din Canton Borgloon.”

Cinci români, toți muncitori sezonieri la cules de fructe, au jucat cărți în locuința pe care o ocupau, în Belgia, iar după miezul nopții unul dintre ei, 56 de ani, l-a acuzat pe un altul, 40 de ani, că trișează. Cel acuzat, spune ancheta poliției, a scos un cuțit și l-a amenințat pe cel mai în vârstă.

Acesta a luat și el, la rândul lui, alt cuțit și l-a atacat pe cel mai tânăr, pe care l-a ucis. Un judecător a decis marți ca românul acuzat de crimă să fie închis preventiv.

