Sancțiunile diferă de la o municipalitate la alta

În condiții de temperaturi sub zero grade, zăpadă și gheață, deszăpezirea este obligatorie prin lege, în Germania. Neglijarea acestei obligații îi poate costa scump pe cetățeni. Dacă un pieton alunecă și cade pe trotuarul înghețat, acesta are dreptul la despăgubiri. În funcție de stat, se pot aplica sancțiuni suplimentare.

De exemplu, în Baden-Wurttemberg, amenda este de până la 500 de euro, în Brandenburg ajunge la 2.500 de euro, în Meklenburg-Pomerania de Vest, sancțiunea este de 1.300 de euro. Cea mai usturătoare amendă se aplică în Hamburg și este de până la 50.000 de euro, potrivit Bussgeldkatalog.

Cum și când se face corect deszăpezirea

Cu toate acestea, momentul și modul în care trebuie făcută deszăpezirea nu este reglementat uniform în Germania și poate varia de la o municipalitate la alta.

În Hanovra, de exemplu, obligația de a deszăpezi și de a împrăștia nisip se aplică în zilele lucrătoare, între orele 07:00 și 22:00, iar duminica și de sărbătorile legale, între orele 08:00 și 22:00. În general, dacă începe să ningă noaptea, este suficientă deszăpezirea dimineața. În cazul în care ninge sau îngheață din nou după deszăpezire, zăpada trebuie îndepărtată de mai multe ori pe zi.

Important pentru proprietarii de imobile: Nu împrăștiați sare!

Reglementările privind împrăștierea sării de drumuri variază, de asemenea, la nivel local. În multe orașe și comune, este interzisă împrăștierea acesteia pe trotuarele publice.

Deși sarea topește eficient gheața și zăpada, este considerată dăunătoare mediului, poate afecta copacii și arbuștii. Iar în cel mai rău caz, îi poate ucide.

Sarea irită, de asemenea, labele câinilor și pisicilor, corodează fierul și deteriorează încălțămintea. Departamentul de pompieri Bleckede (districtul Lüneburg) subliniază, de asemenea, că apa este necesară pentru stingerea incendiilor chiar și iarna.

Prin urmare, locuitorii ar trebui să aibă grijă să nu blocheze hidranții și capacele acestora cu zăpadă, atunci când curăță trotuarele.

Cum eviți căderea pe gheață

Dacă un vecin nu își ia în serios sarcinile de deszăpezire, anumite tehnici pot ajuta la prevenirea căderilor pe gheață. Experții recomandă oamenilor „mersul pinguinului”, care servește drept model pentru mersul în siguranță pe gheață.

Mersul funcționează astfel: clătinați-vă cu pași mici și lenți, asigurându-vă că întregul picior este pe pământ. În mod ideal, întoarceți-vă ușor spre exterior pentru a distribui greutatea lateral. Aplecați partea superioară a corpului înainte cât mai mult posibil pentru a evita căderea pe coccis, spate sau ceafă.

Acest lucru vă oferă, de asemenea, opțiunea de a amortiza căderea cu mâinile sau genunchii. Căderile produse în acest fel sunt, de obicei, mai puțin periculoase.

Ninsorile abundente aduc părți din Europa în pragul blocajului: sute de zboruri au fost anulate, mai multe trenuri au fost suspendate, iar școlile au rămas închise. Se întâmplă în Olanda, Franța, Marea Britanie, Irlanda, Germania. De asemenea, au fost înregistrate și ambuteiaje cu o lungime de 1.000 de kilometri.



