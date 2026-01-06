Europa este acoperită de zăpadă: episoadele severe de iarnă au provocat probleme majore de trafic în mai multe țări. Mii de călători au rămas blocați, școlile au fost închise, iar traficul aerian și feroviar a fost grav perturbat în numeroase regiuni, relatează agenția de presă AFP.

Ik ga vandaag maar eens heel voorzichtig, voetje-voor-voetje boodschappen doen. Morgen komt de moeder aller sneeuwstormen. En gister lagen de treinen al in de sloot, dit gaat code zwart worden morgen! 😱 pic.twitter.com/C2u3MxDA5A — Paula Kammenga (@PKammenga) January 6, 2026

Olanda: 700 de zboruri anulate și școli închise din cauza zăpezii

Olanda a fost afectată în mod deosebit. Pe aeroportul internațional Schiphol din Amsterdam, aproape 700 de zboruri au fost anulate luni, ceea ce înseamnă mai mult de jumătate din cele aproximativ 1.200 de decolări și aterizări programate.

Și traficul feroviar a fost serios afectat: compania feroviară de stat NS a anunțat că marți vor circula mai puține trenuri în mai multe zone ale țării.

❄️ | Op veel trajecten kan je prima doorrijden, maar het kan ook verraderlijk glad zijn op de weg. Op verschillende plekken in het land zien we ongevallen die het gevolg zijn van de gladheid. Houd hier rekening mee wanneer je vandaag de weg op gaat. pic.twitter.com/p0aH4I0yvR — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) January 6, 2026

În Utrecht, mai multe școli primare au rămas închise. Serviciul meteorologic a avertizat, de asemenea, asupra riscului de polei marți și a unor noi ninsori abundente miercuri.

15% dintre zboruri, anulate și în Franța

Și Franța s-a confruntat cu efectele vremii de iarnă. Pe aeroporturile pariziene Charles-de-Gaulle și Orly, companiile aeriene au fost nevoite să anuleze 15% dintre zboruri.

😍❄️ PARIS SOUS LA NEIGE ce lundi en fin d’après-midi, cest toujours magnifique. ➡️La couche au sol atteint 5 cm ce soir ce qui est le cumul le + important depuis 6 ans. 🚗❌La grosse pagaille sur les routes, certains vont dormir dans leur voiture cette nuit.@MeteoNordParis pic.twitter.com/8pzvqaU8id — Météo Nord Parisien 🌪⚡️🌈☀️ (@MeteoNordParis) January 5, 2026

Ministrul Transporturilor, Philippe Tabarot, a declarat că măsurile au fost necesare pentru curățarea pistelor și degivrarea aeronavelor.

Într-un mesaj internațional adresat piloților s-a vorbit despre „fenomene meteorologice severe”. Aeroportul Charles-de-Gaulle urma să fie afectat până la ora 20:00, iar Orly până la ora 23:00.

Parisians took to the snowy slopes of Montmartre, sledding and skiing as a rare blanket of snow transformed the French capital’s streets and parks pic.twitter.com/ek6IYzYdhP — Reuters (@Reuters) January 5, 2026

În Franţa, alerta portocalie este valabilă până marţi dimineaţă şi o nouă prelungire ar putea fi anunţată în cursul zilei.

🎿🇫🇷 Montmartre se transforme en piste de ski pic.twitter.com/0XhJbStJNb — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) January 5, 2026

Zăpada și gheața au provocat, de asemenea, probleme majore de trafic în Normandia, Bretania și în zona metropolitană a Parisului. Ambuteiajele au atins o lungime totală de aproape 1.000 de kilometri.

Trenurile de mare viteză TGV au fost nevoite să reducă semnificativ viteza, autobuzele din Paris au fost complet suspendate, iar mai multe linii de tramvai au fost scoase din funcțiune.

For🇨🇦 Paris🇫🇷,

3 cm of snow

960 km of traffic jams😂 pic.twitter.com/0sVmZghF9b — Ann Williams (@AnnWill93512198) January 5, 2026

În 26 de departamente a fost instituit cod portocaliu din cauza ninsorilor și a poleiului.

Zboruri anulate și în Marea Britanie, zăpadă de peste jumătate de metru

California snow: Heavy snow and icy conditions forced the closure of I-80 from Truckee to the Nevada state line on Sunday, leaving traffic at a standstill as multiple vehicles spun out, slid off the road, or became stuck after stopping to assist others. pic.twitter.com/FuiJ4LsOYJ — AccuWeather (@accuweather) January 5, 2026

În Marea Britanie, cele mai afectate au fost Scoția, Irlanda de Nord și părți din nordul Angliei. Pe aeroporturi precum Aberdeen, Inverness, Belfast, Liverpool și Manchester, numeroase zboruri au fost anulate.

În localitatea Shap, din nord-vestul Angliei, temperatura a coborât la minus 10,9 grade Celsius, iar pentru noaptea de marți se așteptau valori de până la minus 12 grade.

În Tomintoul, lângă Inverness, s-au înregistrat până la 52 de centimetri de zăpadă.

212 școli închise în Irlanda

Consecințele s-au resimțit și în viața de zi cu zi: în Irlanda de Nord, 212 școli au fost închise, iar în Scoția, Țara Galilor și nordul Angliei au avut loc numeroase suspendări ale cursurilor.

Serviciul britanic de asistență rutieră AA a raportat o creștere cu 40% a intervențiilor. Poliția din Scoția i-a avertizat insistent pe șoferi să nu circule pe drumurile închise.

Și traficul feroviar internațional a fost afectat. Eurostar le-a recomandat călătorilor care intenționau să circule între Londra și Olanda să își amâne călătoria.

Trenurile pot circula doar până la Bruxelles din cauza condițiilor meteorologice, întrucât traficul din Țările de Jos urma să fie suspendat.

Il neige intensément à #paris porte de #Versailles autour de 7 cm dans ce point de la capital de #France .

Conditions vraiment compliqués pic.twitter.com/NCEqAVkgZP — Ferran Ruz (@meteosabadell) November 23, 2025

Furtună de zăpadă, polei și -24 de grade în Germania

De câteva zile, Germania este prinsă în haosul iernii: accidente provocate de polei, ploaie înghețată și nopți geroase, cu temperaturi de până la minus 24 de grade. Iar veștile nu sunt bune: în această săptămână, iarna ar putea deveni și mai dură, existând risc de viscol, scrie ziarul local Bild.

A so-called ‘winter idyll in Germany: Berlins streets are blanketed in ice, severely hindering traffic and pedestrian movement. pic.twitter.com/p4aatDe6Q4 — Jack Straw (@JackStr42679640) January 1, 2026

După cea mai rece noapte a acestei ierni de până acum, cu minus 24 de grade înregistrate la Haidmuhle, în Bavaria Inferioară, urmează alte nopți cu ger usturător. Mai ales în văile alpine sunt posibile în continuare temperaturi negative de două cifre. Responsabilă pentru acest îngheț persistent este masa de aer polar maritim.

„În zilele următoare se conturează o situație meteo extrem de dinamică și, pe alocuri, extremă. Aproape zilnic trebuie să ne așteptăm la polei. Miercuri și, mai ales, joi vor cădea noi ninsori, iar local se va semnala și ploaie înghețată. Fenomenele vor fi însoțite pe alocuri de vânt puternic. Modelele indică ninsori abundente pe arii extinse în nordul și estul Germaniei”, a spus meteorologul dr. Karsten Brandt.

Rafale de vânt cu forța unui uragan, de până la 120 km/h

„Până joi, va rămâne ger peste tot. Din seara zilei de joi, dinspre vest, sunt condiții de furtună și vor începe ninsorile. În special în nord, vineri există pericol de viscol”, a atenționat și meteorologul Dominik Jung.

𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲’𝘀 𝗡𝗼 𝗦𝗻𝗼𝘄 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗪𝗮𝗿𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗪𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗝𝘂𝘀𝘁 𝗴𝗼𝘁 𝗕𝘂𝗿𝗶𝗲𝗱 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲 𝗖𝗹𝗶𝗺𝗮𝘁𝗲 𝗖𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲

Just days ago, European media were hyping „climate change” as the killer of winter snow, with headlines about „ghost resorts” in… pic.twitter.com/sby4A7MRIK — Watts Up With That (@wattsupwiththat) January 6, 2026

Potrivit lui Jung, sunt așteptați între 10 și 20 de centimetri de zăpadă proaspătă, precum și troiene formate de vântul puternic.

Pe măsură ce furtuna se deplasează dinspre Anglia și nordul Franței către Germania, în vest se vor înregistra viteze ale vântului de 80–100 km/h. În nord, de 70–90 km/h, iar în masivul Harz sau pe Feldberg pot apărea chiar rafale de uragan de până la 120 km/h.

Conform estimărilor actuale, în special joi și vineri sunt de așteptat perturbări semnificative ale traficului, în condiții de îngheț persistent, cu temperaturi între zero și minus 5 grade Celsius. Vineri, situația ar putea deveni chiar haotică, dacă va începe ploaia înghețată.

„Avem câte puțin din toate. Ce anume, unde și în ce măsură exact nu se poate spune încă, cu precizie”, mai spune Dominik Jung.

