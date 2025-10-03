Pentru oprirea de numai trei minute, pe care a făcut-o la Bad Vöslau, ca să bea apă de la o cișmea publică, femeia riscă acum o amendă de 395 de euro ori proces.

Ce a pățit alt austriac care a oprit în același loc, să ia apă de la cișmea

Povestea a stârnit vâlvă, iar un cititor al ziarului citat a scris la redacție, pentru a povesti și el ce a pățit.

Stefan M. spune că și el a primit o serie întreagă de scrisori de amenințare de la avocați, pentru că a parcat în același loc din Bad Vöslau, unde a oprit și femeia pentru a-și lua apă.

„Incidentul a avut loc în septembrie 2024. Soția mea a vrut să umple sticle cu apă la cișmeaua publică”, povestește M.

Ea a parcat mașina soțului pe un teren public, într-o zonă marcată cu galben – locul unde, aparent, începe de multe ori același „scandal”.

În februarie anul acesta – adică cinci luni mai târziu – Stefan M. a primit o scrisoare de la un avocat: 395 de euro sau proces. Atașată era o fotografie cu mașina sa, cu portbagajul deschis.

„M-am întrebat imediat: de unde a avut această firmă de avocatură datele mele? De aceea am trimis o cerere de informații pe baza GDPR. Până azi nu am primit niciun răspuns”, spune Stefan.

Scrisori de amenințare cu termen-limită sau amendă

În schimb, au urmat alte scrisori. „A doua scrisoare părea foarte automatizată. Interesant a fost faptul că prima mea scrisoare era atașată – dar într-o formă modificată!”, povestește bărbatul din Austria.

În martie a venit și a treia scrisoare, cu o ștampilă roșie: „Termen final înainte de procesul pentru tulburare de posesie”, spune bărbatul.

Austriacul nu s-a lăsat intimidat, așa că a cerut sfatul ÖAMTC (Automobil Clubul Austriac) și al unui consilier juridic din Bad Vöslau.

„Nu trebuie să acceptăm ceea ce se practică aici la scară mare. Primăria spune că nu intră în competența ei, dar ar trebui să caute o soluție împreună cu riveranii”, este concluzia lui Stefan M.

Austriacul, speriat cu proces: pare un sistem de făcut bani

La sfatul ÖAMTC, austriacul a lăsat termenul să treacă și, în ciuda riscului unui proces, nu a plătit nimic.

De atunci, nu a mai primit nicio veste nici de la avocat, nici de la firmă, și niciun proces nu a fost intentat. Pentru el, după luni de liniște, cazul este acum încheiat.

Totuși, el ține să precizeze că, într-o anumită măsură, îi înțelege și pe reclamanți: „E de înțeles ca locatarii să vrea să aibă acces liber la intrarea lor. Dar în loc să amenințe imediat cu procese, ar trebui să întrebe simplu dacă cineva poate să mute mașina”.

În șirul de somații care provenind, aparent, de la o singură persoană privată, austriacul M. vede însă un sistem de făcut bani.

