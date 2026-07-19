Șoferul circula cu 51,90 km/h

Incidentul a avut loc pe 7 februarie 2026, pe strada Adolfo Bellucci din Ravenna, când radarul Aguia Red & Speed a înregistrat mașina șoferului circulând cu 51,90 km/h, cu doar 1,90 km/h peste limita legală de 50 km/h.

Potrivit publicației italiene Il Mesaggero, bărbatul a criticat rigiditatea controlului, considerând că abaterea este nesemnificativă și că sancțiunea este nejustificată.

Mai mult decât atât, șoferul susține că radarul utilizat este neomologat conform normelor tehnice actuale. El face referire la decizii recente ale Curții de Casație și ale instanțelor locale, care au stabilit că dispozitivele de tip Aguia Red & Speed nu îndeplinesc cerințele legale pentru emiterea de amenzi.

Acestea beneficiază doar de o aprobare ministerială, ceea ce, conform jurisprudenței, nu este suficient pentru validarea legalității proceselor-verbale rezultate în urma utilizării lor.

Un alt aspect care a stârnit nemulțumirea șoferului a fost întârzierea notificării amenzii

Codul Rutier prevede că procesul-verbal trebuie notificat în termen de 90 de zile de la data constatării contravenției. În cazul său, însă, notificarea a fost efectuată abia pe 14 iulie 2026, la 104 zile de la data incidentului, prin intermediul unui curier al primăriei din Gambettola.

Mai mult, suma totală a amenzii a fost dublată de costurile de notificare și procedură, care s-au ridicat la 28 de euro, aproape echivalentul sumei de bază a sancțiunii, stabilită la 29,40 euro.

Șoferul a catalogat această sumă drept „exagerată”, având în vedere că serviciul de livrare a fost efectuat cu întârziere și nu a respectat reglementările legale.

Conform publicației menționate, deși avea toate motivele să conteste sancțiunea în instanță, bărbatul a ales să plătească amenda pentru a evita pierderile de timp și costurile suplimentare asociate unui proces.

„În fața unui proces-verbal nul, contestarea ar fi necesitat ore pierdute cu acte, drumuri la birouri sau cheltuieli pentru contribuții unificate. Cine lucrează, are o afacere sau obligații familiale nu își permite acest timp. Așa că, din epuizare și pentru a-mi proteja timpul de lucru, am preferat să plătesc doar ca să scap de problemă. Am decis să plătesc, dar nu să tac”, a declarat șoferul.

Într-un alt caz, o șoferiță a depășit cu doar 1 km/h limita de viteză, pe un drum din Italia, și a primit amenda acasă după un an.

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