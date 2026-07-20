O soluție pentru traficul de pe DN1

Deschiderea unei rute alternative între județele Prahova și Brașov prinde contur odată cu proiectul de reabilitare și modernizare a drumului județean DJ 102I. Cu o lungime totală de 25,63 kilometri, acest drum promite să devină o soluție viabilă pentru șoferii care doresc să evite aglomerația de pe DN1.

Până la jumătatea anului 2026, drumul Valea Doftanei – Brădet a atins un progres fizic de 15%, potrivit unei informări transmise de Consiliul Județean (CJ) Prahova către Observatorul Prahovean.

„În prezent se lucrează la poduri, drumuri, apărări de mal, ziduri de sprijin, relocare utilități”, au precizat reprezentanții instituției.

Conform datelor furnizate de CNI în aprilie 2026, au fost realizate 885 de metri liniari de structuri de sprijin din beton armat, fiind forați 1.120 de piloți pentru fundația zidurilor de sprijin. De asemenea, au fost montate 25 de podețe și construite 220 de metri liniari de structuri de sprijin din gabioane. Aceste lucrări sunt cruciale, mai ales având în vedere traseul montan dificil pe care îl străbate drumul.

Lucrările de reabilitare și modernizare a drumului județean DJ 102I sunt realizate de compania SC Construcții Erbașu SA.

Data de finalizare a drumului Valea Doftanei – Brădet

Calendarul oficial prevede finalizarea lucrărilor până în octombrie 2028, însă îndeplinirea acestui termen depinde de condițiile de pe teren. Vremea, stabilitatea versanților și procesul de relocare a utilităților sunt doar câțiva dintre factorii care ar putea influența ritmul lucrărilor.

„Data preconizată pentru finalizarea lucrărilor: octombrie 2028”, a transmis CJ Prahova.

Drumul Valea Doftanei – Brădet este considerat un proiect strategic pentru ambele județe implicate. După finalizare, această șosea ar putea prelua o parte semnificativă din traficul de pe DN1, în special în perioadele de vârf, cum ar fi weekendurile sau vacanțele, oferind șoferilor o rută mai puțin aglomerată și reducând astfel disconfortul călătoriilor pe Valea Prahovei.

Traseul traversează Munții Baiului prin Pasul Predeluș, atingând o altitudine de 1.285 de metri, și are o lungime totală de 25,63 km. Acesta este împărțit în două tronsoane: 13,2 km pe teritoriul județului Prahova (de la km 37+620 la km 50+820,38) și 12,436 km pe teritoriul județului Brașov (de la km 50+820,38 la km 63+256,08).