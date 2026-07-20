Primul weekend de la Nibiru s-a deschis oficial în seara zilei de 16 iulie 2026, iar timp de 46 de zile vor avea loc concerte live, spectacole, activări și momente artistice între orele 18.00 și 03.00. Accesul pe promenadă este gratuit, însă trebuie să fie o consumație minimă de 25 de lei pe zi.

De-a lungul celor 46 de zile, cât este deschis Nibiru pe timpul verii, aproximativ 200 de artiști vor concerta acolo, iar unele evenimente vor fi contra cost, prețul acestora începând de la 50 de lei și ajungând până la 5.000 de lei, în funcție de festivalul sau petrecerea selectată din program.

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În primele zile, la Nibiru au urcat pe scenă artiști precum Ozuna, DJ Snake, Gordo, Hugel, Nicky Jam, Salvatore Ganacci, Alex Velea, Adi Istrate și Alessandra.

Recent, fanii lui Florin Salam au fost curioși dacă manelistul va cânta și el la Nibiru, pe scenele amenajate în Costinești de Selly.

„La Nibiru când mergem?”, a fost întrebat pe TikTok artistul, însă Florin Salam a ținut să precizeze că în această vară nu are timp să ajungă la Costinești, chiar dacă Selly l-a sunat și i-a spus că își poate alege singur serile în care să urce pe scenă.

 
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„Vreți să vorbim pe tema asta? Eu îl respect pe Selly foarte mult, am fost cu copiii mei la emisiune, unde nu prea mă duc eu, că nu e timp. La el mi-am făcut timp și am zis: «Lasă, mă, să fiu bine cu el, că cine știe, poate ajunge președinte, îmi dă și mie vreun castel»! Păi normal, dacă suntem prieteni… Să nu mai fac naveta!

M-a sunat Selly și mi-a zis: «Alegeți tu niște date, când poți tu…»! Mi-a zis mare frumusețe… Selly, te rog să mă ierți, dar eu am luat nunți de anul trecut, patru nunți pe zi, cinci nunți… Unde să mai vin eu acolo? Aș fi venit cu mare drag și de respectul tău, Selly. Și ce faci tu acolo e mai bine ca în străinătate. E distracție mare! Era de mine acolo, să beau și eu un șpriț, alea ale mele… După spectacol, se știa!

Dar acum te dau la o parte pe tine și îmi fac și eu discuția mea. Pot să las 50.000 și să vin la Nibiru? Nu pot! Fie vorba între noi… Cine are liber în afară de Tzancă Uraganu, că lui îi place și tot de prietenie se duce, pentru Selly. Cine merge acolo are liber, nu are nunți… Ai înțeles? Dar eu, pot eu? Nu pot, că am cinci nunți pe zi. Ce mai îmi arde de Nibiru? Ce bacșiș se ia la Nibiru? Dacă aș lua bacșiș la Nibiru… Îți aruncă ăia o gogoașă”, a spus Florin Salam într-un clip video postat pe TikTok.

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