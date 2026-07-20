Daniela Crudu s-a retras din televiziune în urmă cu câțiva ani și și-a construit o viață departe de lumina reflectoarelor. Fosta asistentă TV este logodită cu partenerul său, alături de care are doi copii, iar recent a vorbit despre activitatea care îi aduce în prezent venituri și despre planurile legate de căsătorie.

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Daniela Crudu a ales un alt drum după retragerea din televiziune

După ani în care a fost una dintre cele mai cunoscute prezențe din televiziune, Daniela Crudu a ales să se retragă din lumea micului ecran și să își concentreze atenția asupra vieții de familie și a noilor proiecte profesionale.

Fosta asistentă TV formează de câțiva ani un cuplu cu partenerul său, alături de care are doi copii. Deși a fost cerută în căsătorie, cei doi nu au stabilit încă data nunții.

Invitată în podcastul „Răsfățata Universului”, Daniela Crudu a vorbit deschis despre activitatea prin care își câștigă existența în prezent.

Cu ce se ocupă Daniela Crudu în prezent

Daniela Crudu a mărturisit că lucrează pentru platforme destinate adulților și spune că unul dintre motivele pentru care a ales acest domeniu a fost partea financiară. Totodată, ea afirmă că apreciază libertatea pe care o are și atmosfera de lucru.

„E o lume nouă asta, mi-a atras atenția din mai multe puncte de vedere, în primul rând material, normal să recunosc. Și al doilea rând curiozitățile. Tot ce se întâmplă acolo e wow (…) Eu mor de râs, mă distrez rău de tot acolo și mă simt ca acasă, de aceea îmi place. Fac ce vreau. Sunt prietenoși, e o atmosferă deschisă, programul ți-l faci singură (…) Chiar dacă ziceam că nu mă mai uimește nimic, aici chiar am rămas uimită”, a declarat Daniela Crudu.

Este logodită, dar nunta mai așteaptă

Pe plan personal, Daniela Crudu spune că este împlinită. Ea și partenerul său sunt împreună de câțiva ani și au doi copii. Deși a fost cerută în căsătorie și poartă inelul de logodnă, cei doi nu au făcut încă pasul spre altar.

Fosta asistentă TV a explicat că, după nașterea primului copil, a rămas însărcinată din nou la scurt timp, iar prioritățile familiei s-au schimbat.

„Dacă eu am rămas gravidă. După trei luni după ce am născut fata am rămas iar gravidă și s-a închis totul pentru mine (…) M-a cerut, dar încă nu (n.r. nu s-a măritat). Da, inelul (n.r. a fost scump). O să facem (n.r. nunta), nu vreau să îmi fac planuri”, a mai declarat Daniela Crudu.

În ultimii ani, Daniela Crudu a ales să își țină viața de familie departe de expunerea excesivă și apare mai rar în emisiuni TV. Prioritatea sa este acum creșterea celor doi copii, iar activitatea profesională îi permite să își organizeze singură programul și să petreacă mai mult timp alături de familie.