„În realitate, Guvernul Bolojan nu-și dorește un sistem public de sănătate funcțional și corect cu angajații și cu cetățenii acestei țări. Luni, 20 iulie, în intervalul 9.00 – 11.00, Sanitas declanșează o grevă de avertisment în sistemul public de sănătate. Federația SANITAS din România respinge categoric modul în care Guvernul înțelege să promoveze și să forțeze adoptarea noii legi a salarizării pentru sectorul public. Documentul prezentat nu este rezultatul unui dialog social autentic, ci al unui proces opac, în care consultarea organizațiilor sindicale a fost redusă la o simplă formalitate”, au anunțat sindicaliștii pe Facebook.

Aceștia au precizat că abia după luni de solicitări insistente pentru publicarea proiectului noii legi a salarizării, Guvernul a prezentat o nouă variantă. Mai mult, la începutul lunii iunie, aproximativ 15.000 de membri ai SANITAS au protestat în Piața Victoriei, iar angajații din sistemul public de sănătate și de asistență socială au declanșat greva japoneză.

„În continuare acuzăm perpetuarea unor inechități salariale între diferite categorii profesionale din sistem, în continuare constatăm că vor exista pierderi salariale pentru unii colegi, în continuare valoarea socială a muncii angajaților din Sănătate este subestimată de cei care fac politicile salariale în această țară, de aceea vom continua programul de greve anunțat”, a declarat Iulian Pope, președintele Sanitas.

Federația SANITAS a explicat că una dintre cele mai mari probleme ale noului proiect de lege este reprezentată de schimbările privind acordarea sporurilor.

„Așa-zisa restructurare a sporurilor ascunde, în realitate, o diminuare semnificativă a veniturilor personalului din Sănătate. Spre exemplu, un spor de 3-5 lei/oră pentru cei care lucrează în ture de noapte, în weekend sau de sărbătorile legale este mai mult decât demotivant: este o bătaie de joc la adresa celor care țin sistemul medical public în funcțiune. În plus, proiectul conduce la situația în care peste 30% dintre angajații sistemului sanitar nu vor mai beneficia de niciun spor, deși natura activității lor nu se modifică”, au mai afirmat sindicaliștii.

În acest context, SANITAS a precizat că, după greva de avertisment din 20 iulie, urmează greva generală pe termen nelimitat începând cu 28 iulie.

Ce prevede noul proiect al legii salarizării

Pe 17 iulie, Ministerul Muncii, condus interimar de liberalul Dragoș Pîslaru, a publicat proiectul actualizat al legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice. Ministerul a susținut că salariile nu vor scădea. Proiectul prevede șase gradații în funcție de vechimea în muncă, iar majorările salariului de bază vor varia între 2,5% și 7,5%, potrivit noii variante publicate în dezbatere de Ministerul Muncii.

Pe de altă parte, Federaţia „Solidaritatea Sanitară” a transmis că noul proiect are prevederi care duc la diminuarea unor drepturi salariale: „FSSR susţine reforma salarizării, dar numai cu condiţia ca aceasta să protejeze veniturile reale aflate în plată şi să nu producă scăderi pentru angajaţii din Sănătate. În forma comunicată la 17 iulie, proiectul legii salarizării, deşi preia o parte dintre solicitările anterioare ale FSSR, menţine prevederi care conduc la diminuarea drepturilor salariale ale unei părţi importante a personalului”.

La rândul lor, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” au transmis că noul proiect al legii salarizării reprezintă „o nouă ofensă adusă personalului din învăţământ”. Sindicaliștii au mai spus că proiectul ignoră legea adoptată după greva generală din 2023 privind salariul profesorului debutant și promisiunea ca salariul maxim al unui profesor din preuniversitar cu gradul I și vechime maximă să fie egal cu cel al unui medic specialist.

„Parlamentul are obligaţia de a corecta această gravă nedreptate. Un vot pentru această lege este un vot împotriva şcolii româneşti, împotriva profesorilor şi împotriva viitorului copiilor noştri. Parlamentarii care vor vota acest proiect îşi vor asuma întreaga responsabilitate politică şi morală pentru accentuarea crizei din educaţie, degradarea sistemului de învăţământ şi compromiterea atractivităţii profesiei didactice. Nu poate exista educaţie de calitate cu profesori umiliţi, descurajaţi şi remuneraţi necorespunzător, fără să ţină cont de importanţa muncii pe care o desfăşoară”, au transmis sindicatele din Educație.

Legea salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice urmează să intre în vigoare pe 1 decembrie 2026. 

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