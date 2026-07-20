Cine a fost Mircea M. Ionescu

Mircea M. Ionescu s-a născut pe 31 octombrie 1945, la București. A absolvit Facultatea de Filosofie a Universității din București în 1969 și a urmat ulterior cursuri de jurnalism. Și-a început cariera în redacțiile publicațiilor „Munca”, „Sportul” și „Fotbal” și a devenit unul dintre cunoscuții cronicari și comentatori sportivi ai generației sale. Alături de Ioan Chirilă, a fost trimisul ziarului „Sportul” la finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, câștigată de Steaua București în fața Barcelonei, la Sevilla.

În 1987 a plecat din România, a obținut statutul de refugiat politic și s-a stabilit la New York. În primii ani petrecuți în Statele Unite a lucrat inclusiv ca taximetrist, experiență pe care a transformat-o mai târziu în piesa „Taximetrist de noapte la New York”.

A fondat la New York primul săptămânal sportiv în limba română din afara țării

După plecarea în Statele Unite, jurnalistul a continuat să scrie pentru comunitatea românească și a fondat, la New York, publicația „Lumea Sporturilor”, considerată primul săptămânal sportiv în limba română apărut în afara țării.

Mircea M. Ionescu a publicat și numeroase volume de proză și dramaturgie. Printre cele mai cunoscute se numără „Asasinul acordă interviuri”, „Pierdut în New York”, „Hamlet a murit degeaba”, „Deținuți în Statuia Libertății” și „Condamnat la Libertate”. Piesele sale au fost montate pe scene din România, dar și în alte țări, printre care Bulgaria, Austria, Serbia și Republica Moldova.

A condus Teatrul „Tudor Vianu” din Giurgiu

După revenirea în România, în 1997, și-a continuat activitatea în presă, literatură și teatru. Mircea M. Ionescu a publicat zeci de cărți și a semnat numeroase texte dramatice puse în scenă. Printre volumele sale se numără „Asasinul acordă interviuri”, „Pierdut în New York”, „Hamlet a murit degeaba”, „Deținuți în Statuia Libertății” și „Condamnat la Libertate”. În 2018, bilanțul său cuprindea 31 de cărți publicate și 36 de premiere teatrale.

A fost și manager al teatrului din Giurgiu. În timpul mandatului său, instituția și-a orientat repertoriul în special spre dramaturgia românească și a primit numele Teatrul „Tudor Vianu”.

În 2023, Asociația Presei Sportive din România i-a acordat Premiul „Aurel Neagu” pentru întreaga carieră.

Reprezentanții asociației au transmis că Mircea M. Ionescu rămâne în memoria publicului prin cărțile, articolele și activitatea sa de jurnalist, scriitor și om de teatru.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Viva.ro
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Unica.ro
Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
SINGURUL fotbalist care nu dă mâna cu Donald Trump la ceremonia de premiere
GSP.RO
SINGURUL fotbalist care nu dă mâna cu Donald Trump la ceremonia de premiere
Nici Messi n-a scăpat! Cele mai tari glume apărute după prestația Argentinei din finala cu Spania
GSP.RO
Nici Messi n-a scăpat! Cele mai tari glume apărute după prestația Argentinei din finala cu Spania
Parteneri
Keanu Reeves a cântat la Bonțida, la Electric Castle, dar ce s-a aflat despre misterioasa lui iubită? Cu 8 ani mai mică decât marele actor, Alexandra are o replică genială atunci când e numită "bătrână" și "căruntă"
Libertateapentrufemei.ro
Keanu Reeves a cântat la Bonțida, la Electric Castle, dar ce s-a aflat despre misterioasa lui iubită? Cu 8 ani mai mică decât marele actor, Alexandra are o replică genială atunci când e numită "bătrână" și "căruntă"
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Avantaje.ro
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut publică una dintre ultimele dorințe ale lui Felix Baumgartner
Tvmania.ro
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut publică una dintre ultimele dorințe ale lui Felix Baumgartner

Știri România

Nicușor Dan, fără nicio zi de concediu de la începutul mandatului. Explicațiile Președinției
Exclusiv
Politică 19 iul.
Nicușor Dan, fără nicio zi de concediu de la începutul mandatului. Explicațiile Președinției
Reacția lui Ion Ceban, după ce Ciprian Ciucu a spus că primarul Chișinăului știa înaintea PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier și că i-a arătat un mesaj pe telefon
Politică 19 iul.
Reacția lui Ion Ceban, după ce Ciprian Ciucu a spus că primarul Chișinăului știa înaintea PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier și că i-a arătat un mesaj pe telefon
Parteneri
Datoria României a ajuns la 230,9 miliarde de euro. Analist: „Problema reală va apărea în 2027”
Adevarul.ro
Datoria României a ajuns la 230,9 miliarde de euro. Analist: „Problema reală va apărea în 2027”
Câți bani a luat, de fapt, Spania pentru titlul mondial! Suma este fabuloasă
Fanatik.ro
Câți bani a luat, de fapt, Spania pentru titlul mondial! Suma este fabuloasă
Blocajul ANCPI poate adăuga 14.000 de euro la o tranzacție imobiliară
Financiarul.ro
Blocajul ANCPI poate adăuga 14.000 de euro la o tranzacție imobiliară
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Confesiunea făcută de Andreea Raicu, de ziua ei de naștere. Vedeta a împlinit 49 de ani. „Azi sunt fericită că pot să spun ce cred”
Stiri Mondene 19 iul.
Confesiunea făcută de Andreea Raicu, de ziua ei de naștere. Vedeta a împlinit 49 de ani. „Azi sunt fericită că pot să spun ce cred”
Andreea Marin, mărturisiri sincere despre despărțirea de Violeta. Cât de dificil a fost primul an de când fiica ei a plecat în America
Stiri Mondene 19 iul.
Andreea Marin, mărturisiri sincere despre despărțirea de Violeta. Cât de dificil a fost primul an de când fiica ei a plecat în America
Parteneri
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
TVMania.ro
🤍 „Felix și-a dorit asta, în caz că…” La exact un an de la tragedie, Mihaela Rădulescu a făcut public totul!
Destinaţia din Ungaria pe care românii o numesc "acasă". E la doar o oră de mers de graniţă
ObservatorNews.ro
Destinaţia din Ungaria pe care românii o numesc "acasă". E la doar o oră de mers de graniţă
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
Cadoul de MILIOANE care îi dă dureri de cap lui Trump! Ce probleme de securitate ascunde avionul primit din Qatar
Mediafax.ro
Cadoul de MILIOANE care îi dă dureri de cap lui Trump! Ce probleme de securitate ascunde avionul primit din Qatar
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Angela Similea,pusa la zid de fostul sot:&quot;...și cu Piersic, și cu nașul nostru...&quot; Dezvaluiri fara precedent
Redactia.ro
Angela Similea,pusa la zid de fostul sot:&quot;...și cu Piersic, și cu nașul nostru...&quot; Dezvaluiri fara precedent
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian
KanalD.ro
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian

Politic

Nicușor Dan, fără nicio zi de concediu de la începutul mandatului. Explicațiile Președinției
Exclusiv
Politică 19 iul.
Nicușor Dan, fără nicio zi de concediu de la începutul mandatului. Explicațiile Președinției
Reacția lui Ion Ceban, după ce Ciprian Ciucu a spus că primarul Chișinăului știa înaintea PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier și că i-a arătat un mesaj pe telefon
Politică 19 iul.
Reacția lui Ion Ceban, după ce Ciprian Ciucu a spus că primarul Chișinăului știa înaintea PNL că Adrian Veștea va fi desemnat premier și că i-a arătat un mesaj pe telefon
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Ce pensie încasează Ioan Andone de la statul român. Dezamăgirea suferită de fostul antrenor
Fanatik.ro
Ce pensie încasează Ioan Andone de la statul român. Dezamăgirea suferită de fostul antrenor
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului