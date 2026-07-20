Cine a fost Mircea M. Ionescu

Mircea M. Ionescu s-a născut pe 31 octombrie 1945, la București. A absolvit Facultatea de Filosofie a Universității din București în 1969 și a urmat ulterior cursuri de jurnalism. Și-a început cariera în redacțiile publicațiilor „Munca”, „Sportul” și „Fotbal” și a devenit unul dintre cunoscuții cronicari și comentatori sportivi ai generației sale. Alături de Ioan Chirilă, a fost trimisul ziarului „Sportul” la finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, câștigată de Steaua București în fața Barcelonei, la Sevilla.

În 1987 a plecat din România, a obținut statutul de refugiat politic și s-a stabilit la New York. În primii ani petrecuți în Statele Unite a lucrat inclusiv ca taximetrist, experiență pe care a transformat-o mai târziu în piesa „Taximetrist de noapte la New York”.

A fondat la New York primul săptămânal sportiv în limba română din afara țării

După plecarea în Statele Unite, jurnalistul a continuat să scrie pentru comunitatea românească și a fondat, la New York, publicația „Lumea Sporturilor”, considerată primul săptămânal sportiv în limba română apărut în afara țării.

Mircea M. Ionescu a publicat și numeroase volume de proză și dramaturgie. Printre cele mai cunoscute se numără „Asasinul acordă interviuri”, „Pierdut în New York”, „Hamlet a murit degeaba”, „Deținuți în Statuia Libertății” și „Condamnat la Libertate”. Piesele sale au fost montate pe scene din România, dar și în alte țări, printre care Bulgaria, Austria, Serbia și Republica Moldova.

A condus Teatrul „Tudor Vianu” din Giurgiu

După revenirea în România, în 1997, și-a continuat activitatea în presă, literatură și teatru. Mircea M. Ionescu a publicat zeci de cărți și a semnat numeroase texte dramatice puse în scenă. Printre volumele sale se numără „Asasinul acordă interviuri”, „Pierdut în New York”, „Hamlet a murit degeaba”, „Deținuți în Statuia Libertății” și „Condamnat la Libertate”. În 2018, bilanțul său cuprindea 31 de cărți publicate și 36 de premiere teatrale.

A fost și manager al teatrului din Giurgiu. În timpul mandatului său, instituția și-a orientat repertoriul în special spre dramaturgia românească și a primit numele Teatrul „Tudor Vianu”.

În 2023, Asociația Presei Sportive din România i-a acordat Premiul „Aurel Neagu” pentru întreaga carieră.

Reprezentanții asociației au transmis că Mircea M. Ionescu rămâne în memoria publicului prin cărțile, articolele și activitatea sa de jurnalist, scriitor și om de teatru.