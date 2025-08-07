Un radar mobil de pe A2 l-a surprins pe șoferul unui Porsche Panamera conducând cu 321 km/h într-o zonă cu limita de viteză de 120 km/h. Astfel, conducătorul auto a depășit limita de viteză cu 201 km/h.

Pe lângă amendă, șoferul s-ar putea alege cu două puncte de penalizare, dar ar putea primi și o interdicție de a conduce timp de trei luni. Conducătorul auto a fost identificat încă de la sfârșitul lunii mai, însă datele au fost analizate abia acum, relatează MDR Sachsen-Anhalt.

Autoritățile au făcut public incidentul pentru a reaminti șoferilor că limitele de viteză „servesc la protejarea tuturor” și „vă vor menține în siguranță pe șosea”. În plus, oamenii legii au subliniat că respectarea regulilor le permite șoferilor să „evite amenzi mari, puncte de penalizare pe permisul de conducere și interdicții de a conduce”, conform Carscoops.

Amintim că o șoferiță trebuie să plătească o amendă de peste 7.500 de euro, după ce a depășit cu 20 km/h limita de viteză pe o autostradă, în Germania.

