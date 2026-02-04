Amendă uriașă pentru un șofer căruia radarul i-a confundat mașina cu un camion, în Germania

Doar 7 km/h peste limită

Incidentul a avut loc în septembrie 2025, când radarul l-a surprins, pe A3, conducând cu 131 km/h, în loc de limita permisă de 120 km/h.

După aplicarea toleranței, viteza a fost redusă la o depășire de doar 7 km/h, însă amenda a fost neașteptat de mare.

Problema a apărut din cauza clasificării greșite a vehiculului. În loc să fie înregistrată ca mașină, Fordul șoferului a fost considerată un camion.

Mașină + autobuz = camion!

Deosebit de curios: fotografia de pe camera de viteză arată clar o mașină mică. Un autobuz care circulă în direcția opusă se afla simultan în raza de detectare a camerei.

Fotografia captată de radar arată o mașină mică și un autobuz pe cealaltă parte a drumului. Captură: Bild

Pe autostrăzile germane, camioanele au o limită de viteză de 80 km/h, astfel încât șoferul a fost sancționat pentru o depășire de 47 km/h, ceea ce a rezultat într-o amendă de 960 de euro, la care s-au adăugat taxe suplimentare de proces și cheltuieli administrative.

Amendă finală: 1.011,5 euro

În final, suma totală a ajuns la 1011,5 euro, împreună cu 2 puncte de penalizare și suspendarea permisului pentru o lună.

Nemulțumit de decizie, șoferul a depus contestație, mai ales că fotografia radarului arăta clar că vehiculul său era un automobil.

„Clasa greșită de vehicul duce imediat la limite și penalități complet diferite”, explică Tom Louven, avocat specializat în trafic rutier. Astfel, în loc de o contravenție minoră, te confrunți cu puncte de penalizare, o interdicție de a conduce și o amendă usturătoare, „mai ales că se presupune și intenția. Contestația trebuie depusă în termen de două săptămâni de la primirea notificării”.

Cazul este încă în proces de soluționare. Este însă puțin probabil ca biroul de amenzi să își corecteze eroarea, deoarece a trimis deja cazul la Parchet.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE