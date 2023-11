Franța a promulgat în acest an un pachet de legi considerat „cel mai cuprinzător din lume” ce vizează reglementarea și monitorizarea conținutului plătit promovat online, potrivit The Guardian. Trebuie să se supună noilor regulamente 150.000 de influenceri francezi care activează în prezent pe piață.

Parlamentarii care au votat noile legi au susținut că oamenii trebuie să fie protejați de reclamele promovate în social media de influenceri – la produse variate, de la dispozitive cu de aspirare a punctelor negre de pe ten, care nu funcționează, la injecții cosmetice efectuate de practicieni necalificați.

Conform noilor regulamente, influencerii trebuie să aibă un contract scris atunci când sunt plătiți de o firmă sau atunci când primesc un cadou care depășește o anumită sumă, care urmează să fie stabilită. De asemenea, trebuie să precizeze în mod evident și clar dacă este vorba de o colaborare plătită.

Este interzisă promovarea de produse precum cele din tutun sau ce țin de chirurgia estetică. În plus, e mai bine reglementată promovarea de produse financiare.

Sancțiunile prevăzute ajung până la doi ani de închisoare și la amenzi de până la 300.000 de euro.

Scandaluri publice din cauza influencerilor francezi

Recomandări Lupte în Marea Neagră și un oficial pro-rus asasinat. Care sunt ultimele informații de pe frontul din Ucraina

Legislativul francez a simțit nevoia să apese pedala de accelerație pe procesul de reglementare a conținutului promovat online pentru că recent au avut loc o serie de scandaluri ce au implicat personalități publice.

Nabilla Vergara, o vedetă de reality TV, a fost amendată cu 20.000 de euro, în 2021, după ce nu le-a spus milioanelor sale de urmăritori că a fost plătită pentru a promova un serviciu de formare financiară, oferit de un site specializat în tranzacționarea de bitcoin.

Rapperul francez Booba a inventat termenul „influ-voleurs” (tradus prin influ-hoți), acuzând practicile la care apelează influencerii. El a avut un conflict public cu Magali Berdah, șefa unei agenții care se ocupă de mai mulți influenceri din reality TV. Aceasta l-a acuzat de hărțuire online, iar luna trecută rapperul a fost pus sub investigare de poliție. Acesta neagă acuzațiile.

În 2023, mai multe familii au pus bazele unui colectiv numit Ajutor pentru Victimele Influencerilor, prin care doresc să pregătească acțiuni în justiție cu privire la fraudele financiare online în care au fost atrași la sfaturile unor influenceri.

Obligați să publice o lună un mesaj de avertizare

Majoritatea influencerilor francezi câștigă sub 5.000 de euro pe an din activitatea online, a arătat o cercetare recentă. Cei mai mulți se concentrează pe un singur subiect – cărți, dispozitive tehnice, casă – și trebuie să aibă și un job stabil pentru a se întreține.

Recomandări Care sunt televiziunile cu cele mai mari audiențe în fiecare regiune istorică a României. Surprizele din nord-vestul țării

Deputatul socialist Arthur Delaporte a calificat noile reguli „un fel de revoluție”, care nu le mai permite câtorva influenceri să promoveze „orice prostie” și să câștige până la 100.000 de euro pe lună.

Autoritățile franceze pentru protecția consumatorului și antifraudă monitorizează de mult conținutul influencerilor, pentru a identifica publicitatea ascunsă sau produsele periculoase. Acum, guvernul a cerut ca acestea să-și intensifice controalele și să îi expună public pe aceia care încalcă regulile.

Influencerii care sunt descoperiți cu nereguli trebuie să publice pe contul lor, timp de 30 de zile, un banner negru în care explică faptul că nu au precizat că o postare a fost plătită sau că au indus în eroare publicul cu privire la un produs.

Recent, un concurent la un show de reality TV, Ilan Castronovo, a trebuit să publice către cei 2,2 milioane de urmăritori un mesaj prin care admitea că a promovat un serviciu de consiliere în domeniul pariurilor sportive și a lăsat impresia că o schemă de rambursare a banilor era legitimă, lucru care era de fapt fals. A fost acuzat și că nu a fost transparent în ce privește publicitatea produselor.

Actrița Capucine Anav a declarat că acum e „foarte, foarte atentă” la ce postează, după ce a avut și ea bannerul negru care anunța că nu a specificat anumite conținuturi comerciale și a promovat stickere anti-radiatii pentru telefoanele mobile, fără să aibă dovezi științifice că acestea funcționează.

Recomandări PE URMELE TATĂLUI. Viața unei femei care a emigrat alături de mama sa înainte de Revoluție. „Vedeam totul atât de gri și de negru în România încât mă gândeam că n-o să mai calc niciodată aici”

Audrey, o femeie de 44 ani care și-a câștigat celebritatea online după ce a monitorizat influencerii francezi și a avertizat asupra publicității ascunse sau a produselor suspecte promovate, a spus, pentru The Guardian, că „noua lege este un lucru bun”. Însă adevărata problemă rămâne că „utilizatorii de internet nu verifică sursele sau informațiile”.

Și românii au aceleași probleme

Săptămâna aceasta, un experiment lansat de un om de marketing român a arătat că și influencerii de la noi din țară fac aceleași greșeli. Andrei Petroff a propus mai multor influenceri să promoveze un produs inexistent: „Brânza Regelui Carol al III-lea”, de la Curtea Regală a României. Nu le-a dat bani, ci doar le-a livrat produsele. Au căzut în capcană influenceri ca Oana Roman, Ana Morodan sau Claudisky.

„Influencerii din România au promovat şi continuă să promoveze tot ce le trece prin cale, indiferent de impactul negativ pe care reclama lor îl poate avea asupra urmăritorilor”, a explicat Andrei Petroff motivul pentru care a dorit să tragă un semnal de alarmă, prin acest experiment.

„Eu nu am căzut în plasă. Doar m-am prefăcut. Am postat, apoi am şters, dar am păstrat postările ca să existe probe la dosar pentru acest infractor”, a fost reacția Oanei Roman.

„Legat de băiatul acesta care a vrut să facă un experiment social, să mai explice încă o dată că în anul 2023 oricum există oameni care mai vor să mai sublinieze încă o dată că influencerii sunt de c*$%*. Lasă-ne soro, pe bune?”, s-a arătat indignată și Ana Morodan.