Țara, populară printre turiștii români, se află pe locul șapte în Europa la rata mortalității rutiere.

Noile reguli presupun amenzi severe și suspendarea permisului. Mai exact, șoferii prinși vorbind la telefon în timp ce conduc, în Grecia, vor primi o amendă de 350 de euro și suspendarea permisului pentru o lună.

Pentru viteze extreme pe autostradă, amenzile pot ajunge la 8.000 de euro.

Localnicii și turiștii au păreri diverse despre aceste schimbări. Unii le consideră necesare, în timp ce alții cred că sunt insuficiente fără o campanie de conștientizare mai amplă.

Autoritățile elene au luat deja măsuri pentru îmbunătățirea siguranței rutiere.

Compania care administrează autostrada Egnatia Odos a instalat radare, a îmbunătățit iluminarea, a adăugat suprafețe antiderapante, marcaje rutiere clare și parapete de siguranță.

Odată cu aderarea Bulgariei la spațiul Schengen, traficul pe autostradă a crescut semnificativ, determinând autoritățile să implementeze un sistem electronic de taxare menit să fluidizeze circulația și să reducă ambuteiajele.

Limitele de viteză în tuneluri rămân la 80 km/h.

De asemenea, se planifică și construirea unei șosele de centură în jurul Salonicului pentru a reduce aglomerația și riscul de accidente.

Noile reguli vor afecta și turiștii care vizitează Grecia. Este important ca aceștia să fie informați despre schimbările legislative pentru a evita amenzi costisitoare și alte sancțiuni în timpul vacanței.

Autoritățile speră că aceste măsuri vor contribui semnificativ la reducerea numărului de accidente mortale pe șoselele grecești.

România în schimb, este pe primul loc în Europa la numărul de morți în accidente rutiere: 86 de decese la un milion de locuitori.

