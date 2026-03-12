În Polonia, transportul și depozitarea combustibilului sunt reglementate strict, iar nerespectarea regulilor poate atrage amenzi semnificative.

Creșterea prețurilor la combustibil, amplificată de tensiunile din Orientul Mijlociu, a determinat șoferii să încerce să facă rezerve.

Totuși, această practică este riscantă din punct de vedere legal. Conform legislației poloneze, cantitatea maximă de combustibil permisă pentru transport într-un vehicul este de 240 de litri, cu o limită de 60 de litri per recipient.

Recipientele trebuie să fie certificați, marcajul fiind obligatoriu pe fiecare dintre aceștia. Utilizarea recipientelor neadecvate, precum sticlele de plastic, este interzisă, deoarece acestea pot fi afectate de solvenți din combustibil și pot genera sarcini electrostatice periculoase.

Pentru transportul combustibilului în recipiente necertificate, amenda poate ajunge până la 3.000 de zloți (3.600 de lei). Dacă se depășește limita de cantitate, sancțiunea maximă este de 2.000 de zloți (2.400 de lei).

Reglementările vizează și depozitarea combustibilului. În garajele independente de până la 100 m², se pot stoca maximum 200 de litri, iar în garajele integrate în clădiri, doar 60 litri.

Stocarea în apartamente, subsoluri sau balcoane este strict interzisă. Aceste încălcări sunt pasibile de amenzi de până la 5.000 de zloți (6.000 de lei) sau, în cazuri grave, chiar de arest.

„Depozitarea benzinei în locuri nepotrivite, cum ar fi subsolurile blocurilor, reprezintă un pericol real pentru toți locatarii”, avertizează autoritățile.

Aceste norme sunt fundamentate pe reglementările de siguranță la incendiu.