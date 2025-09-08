Hotărârea nr. 295/2025 privind Registrul general de evidență a salariaților – Reges Online a stabilit un termen de 6 luni pentru înregistrarea în noul sistem, începând de la publicarea actului în Monitorul Oficial pe 31 martie 2025. Astfel, data-limită pentru angajatori este 30 septembrie 2025.

Nerespectarea obligației de înregistrare constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 15.000 și 20.000 de lei, potrivit Hotărârii nr. 295/2025, informează Startup Cafe.

Până la sfârșitul lunii septembrie, angajatorii trebuie să completeze și să transmită în Registru toate elementele contractelor individuale de muncă active, care nu se regăsesc în sistemul informatic actual. Neîndeplinirea acestei obligații atrage amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

Florin Manole, ministrul muncii, a îndemnat angajatorii să se înroleze din timp în noul sistem. Într-o postare pe Facebook, acesta a declarat: „De la 1 octombrie 2025, Revisal devine Reges-Online. Este un pas spre mai multă transparență, siguranță și accesibilitate permanentă la istoricul contractelor de muncă. Nu e nevoie să mutați datele, totul este deja în sistem. Trebuie doar să vă creați cont, rapid și simplu. Îi încurajez pe angajatori să se înroleze din timp, pentru a evita aglomerația și amenzile, dar mai ales pentru a arăta responsabilitate față de oamenii pe care îi au în grijă”.

Reges-Online promite să aducă mai multă transparență și accesibilitate în gestionarea contractelor de muncă. Sistemul va oferi acces permanent la istoricul contractelor, facilitând astfel procesele administrative pentru angajatori și angajați, deopotrivă.

