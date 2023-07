UPDATE ora 13.25: Substanța găsită în corpul Anei Morodan la controlul efectuat în martie este Alprazolam.

„Parchetul face precizarea că este responsabilitatea oricărui deținător de permis auto, cu atât mai mult cu cât are și calitatea de pacient, să își administreze tratamentul ce conține substanțe psiho-active într-un anumit interval temporal, astfel încât să nu afecteze siguranța circulației pe drumurile publice”, a transmis Simona Anghel, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1 București.

Alprazolamul, găsit în produsul biologic recoltat de la Ana Morodan, este „un sedativ, este hipnotic, este miorelaxant și afectează deopotrivă vigilența și capacitatea persoanei de a se orienta în timp și spațiu” și „este tot responsabilitatea pacientului să își administreze tratamentul în doza recomandată de către mediul curant psihiatru”, se mai arată în comunicat.

Știrea inițială: Ana Morodan, în vârstă de 38 de ani, a fost reținută pe 28 martie. Mai întâi, a fost acuzată că a produs un accident, după ce nu a oprit la semnalele polițiștilor. La câteva ore, Morodan a fost oprită din nou în trafic. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că femeia avea permisul suspendat în urma incidentelor de la prânz.

Oamenii legii i-au deschis dosar pentru pentru trei infracțiuni: conducere cu permisul suspendat, consum de substanțe stupefiante interzise și refuzul recoltării de probe biologice. Pe 29 martie, magistraţii au decis plasarea influencerului sub control judiciar pentru 60 de zile.

Aceasta a negat că a condus băută sau sub influența drogurilor, susținând că greșeala ei a fost că a condus cu permisul suspendat.

„Într-adevăr am făcut o greșeală și am condus fără carnet, lucru pe care nu vreau să-l transmit și să-l influențez asupra nimănui. Legat de droguri, nu am consumat și nu folosesc niciodată droguri. Am o rețetă de la medic care conține Benzotamină și atât”, a declarat atunci Morodan.

Ana Morodan este blogger, influencer și antreprenor. Are peste 470.000 de fani pe Instagram. Totodată, ea deține un magazin online, unde comercializează haine de la propriul brand.

