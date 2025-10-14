Discrepanțe între situația financiară a firmelor și averile acționarilor

Controlul se concentrează pe discrepanțele identificate între situația financiară a firmelor și averile acționarilor sau asociaților. Multe companii raportează active modeste și pierderi, în timp ce proprietarii dețin averi semnificative.

Centrul Național de Informații Fiscale a identificat cazuri în care entitățile comerciale sunt aproape inactive, dar patronii dețin bunuri sau venituri considerabile.

Ce verificări va face ANAF

ANAF va verifica atât legalitatea funcționării acestor entități, cât și conformarea fiscală a companiilor și persoanelor implicate.

Se vor aplica sancțiuni în cazurile în care se vor constata abateri. Aceste acțiuni fac parte din strategia ANAF de creștere a conformării voluntare și combatere a evaziunii fiscale. Agenția urmărește să asigure declararea corectă și completă a veniturilor impozabile.

