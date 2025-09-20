„Problemele legate de evaziune sunt foarte mari și sunt cronice. Dacă digitalizarea a durat trei ani de zile de când a fost anunțată și încă e într-un stadiu relativ incipient, mai avem foarte mult de lucru, bineînțeles că nu reușim să avem toate instrumentele de lucru active”, a spus Alexandru Nazare, la Digi24.

Procesul de digitalizare al ANAF este încă departe de a fi finalizat.

„A durat aproape doi ani de zile până când acest hub informațional al ANAF să fie efectiv demarat. Este demarat de mai puțin de un an de zile. Țintele pe care le avem în momentul de față sunt foarte clare. Până în iunie anul viitor să finalizăm jaloanele care sunt raportate la digitalizarea din PNRR, să luăm toți banii din PNRR în privința jaloanelor și până la finalul anului viitor să finalizăm întreg procesul de digitalizare și atunci vom avea un radar eficient și finalizat complet al ANAF”, a precizat ministrul.

Alexandru Nazare spune că termenul realist pentru încheierea întregului proces de digitalizare este sfârșitul anului 2026.

„Deci, la finalul anului 2026 și trebuie să fim foarte onești și deschiși în această privință, pentru că acestea sunt termenele de care avem nevoie ca să finalizăm procesul de digitalizare”, a afirmat ministrul Finanțelor.



